Легенди світового футболу та селебріті: відомі остаточні склади команд матчу Game4Ukraine

У Лондоні на арені лондонського Челсі Стемфорд Бридж 5 серпня відбудеться благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine.

Амбасадори фандрейзингової платформи United24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко на поле стадіону вийдуть з капітанськими пов’язками синьої та жовтої команд відповідно.

Гра Game4Ukraine збере легенд світового футболу, чинних футболістів, а також відомих музикантів, акторів та телеведучих.

Тренером команди синіх буде наставниця жіночої команди Челсі Емма Гейз.

Склад команди синіх:

голкіпери: Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;

Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні; захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас; півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;

Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул; нападники: Андрій Шевченко (капітан), Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

До професійних футболістів приєднаються: Тохіб Джимо (серіал Тед Лассо), британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф Літтл, а також музикант Джеймс Артур і співачка Челсі Граймс.

Тренером жовтої команди стане легендарний наставник лондонського Арсеналу Арсен Венгер.

Склад команди жовтих:

голкіпери: Єнс Леманн, Девід Джеймс;

Єнс Леманн, Девід Джеймс; захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;

Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши; півзахисники: Олександр Зінченко (капітан), Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;

Олександр Зінченко (капітан), Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі; нападники: Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

Серед зірок до складу жовтих приєднаються: актор Філ Данстер (серіал Тед Лассо), актор Гіро Файнс-Тіффін, співак Том Греннан і телеведучий Роман Кемпф.

— Жодна дитина в Україні не несе відповідальності за те, що там відбувається. Це дуже трагічна ситуація, яка відгукується в наших серцях. Іноді висвітлення війни в медіа не настільки широке, як це було на початку, тож ми повинні намагатися допомогти. Сподіваюся, гра сприятиме відновленню освіти в Україні. Вона також має привернути увагу людей до того, що відбувається. Не можна нічого не робити, коли війна так близько до нас, — зазначив ексворотар збірної Німеччини Єнс Леманн.

Мета матчу Game4Ukraine – зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області.

Придбати квиток на матч можна на сайті Game4Ukraine. Підтримати збір на відбудову школи та взяти участь у розіграші футболок з автографами учасників можна за цим посиланням.

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