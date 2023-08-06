Благодійний матч Game4Ukraine: команди Шевченка та Зінченка розійшлися миром

У Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж відбувся унікальний благодійний матч Game4Ukraine, в якому команда Андрія Шевченка грала проти команди Олександра Зінченка.

Легенди світового футболу та селебріті зібралися разом, щоб грою зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який було зруйновано російськими ракетами після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

На поле стадіону перед початком гри вийшли всі заявлені на матч гравці обох команд у світшотах, на яких було написано слово Freedom (Свобода). Після чого пролунали гімни Великої Британії та України. Перед стартовим свистком футболісти стали в центральне коло і на стадіоні увімкнули звернення президента України Володимира Зеленського.

Рахунок у матчі відкрила жовта команда, капітаном якої був Зінченко. Сам Олександр через те, що досі відновлюється від ушкодження, провів на полі небагато часу. Автором першого голу став ексгравець Вест Гем Юнайтед Марк Нобл.

MARK NOBLE SCORES! Team Zinchenko take the lead in #Game4Ukraine pic.twitter.com/AGrS8T1Jbw — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Ще до перерви за синіх відзначився легендарний Кларенс Зеєдорф. Легенда Мілана та Реала прибрав Переса та пробив у дев’ятку. Обійми після цього голу із Шевченком повернули шанувальників на 20 років назад, коли нідерландець та українець вітали один одного із успішним взяттям воріт суперника.

WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF! Rolling back the years #Game4Ukraine pic.twitter.com/SyZT07jQQA — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Традиційна 15-хвилинна перерва між таймами затягнулася на 40 хвилин. У перерві виступали британський музикант Піт Доерті, український гурт Бумбокс, який виконав Ой, у лузі червона калина, а також шотландець Том Вокер.

На другий тайм команди вийшли із суттєво замінами у складах. На полі з’явилися Михайло Мудрик та Даріо Срна. Команда Зінченка після перерви змогла повернути собі лідерство. Джек Вілшер відпасував на Срну, який пробив повз легендарного голкіпера россонері Діду.

Darijo Srna finishes off a brilliant counter attack! Team Zinchenko back in front! #Game4Ukraine pic.twitter.com/zztCWGGEhm — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Команда синіх знову відігралася після точного удару ексгравця Челсі та Арсенала Вільяма Галласа з кількох метрів.

WILLIAM GALLAS LEVELS THE SCORING! What a game! #Game4Ukraine pic.twitter.com/PP0kmGtA4e — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

У підсумку, товариська гра завершилася нічиєю з рахунком 2:2. Усі зібрані кошти передадуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.

— Особисто для мене було великою честю бути причетним до цього. Я бачу знайомі обличчя, легенди, і, як виявилося, це було дивовижно для такої фантастичної мети. Очевидно, що сьогодні це більше, ніж просто футбол. Ми всі отримали задоволення, і це була нічия. Не можу нарікати, – сказав ексгравець Тоттенгема Джермейн Дефо, який грав за команду Шевченка.

Після матчу музичний концерт для шанувальників продовжився – виступали The Pretenders, Том Греннан та Святослав Вакарчук, який виконав композицію Обійми.

ФК Челсі на сайті повідомив, що на стадіоні за грою легенд футболу спостерігали понад 30 тис. глядачів. Багато були одягнені у футболках синьо-жовтих кольорів, із прапорами України, а на самому стадіоні лунали скандування Україна, Слава Україні! – Героям Слава!

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