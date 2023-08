Благодійний матч Game4Ukraine: команди Шевченка та Зінченка розійшлися миром

У Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж відбувся унікальний благодійний матч Game4Ukraine, в якому команда Андрія Шевченка грала проти команди Олександра Зінченка.

Легенди світового футболу та селебріті зібралися разом, щоб грою зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який було зруйновано російськими ракетами після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

На поле стадіону перед початком гри вийшли всі заявлені на матч гравці обох команд у світшотах, на яких було написано слово Freedom (Свобода). Після чого пролунали гімни Великої Британії та України. Перед стартовим свистком футболісти стали в центральне коло і на стадіоні увімкнули звернення президента України Володимира Зеленського.

Рахунок у матчі відкрила жовта команда, капітаном якої був Зінченко. Сам Олександр через те, що досі відновлюється від ушкодження, провів на полі небагато часу. Автором першого голу став ексгравець Вест Гем Юнайтед Марк Нобл.

MARK NOBLE SCORES!

Team Zinchenko take the lead in #Game4Ukraine pic.twitter.com/AGrS8T1Jbw

— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023