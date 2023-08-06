Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Російського туриста відлупцювали стільцями у готелі у Туреччині
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Благодійний матч Game4Ukraine: команди Шевченка та Зінченка розійшлися миром

Game4Ukraine
Фото: Getty Images

У Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж відбувся унікальний благодійний матч Game4Ukraine, в якому команда Андрія Шевченка грала проти команди Олександра Зінченка.

Легенди світового футболу та селебріті зібралися разом, щоб грою зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який було зруйновано російськими ракетами після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

На поле стадіону перед початком гри вийшли всі заявлені на матч гравці обох команд у світшотах, на яких було написано слово Freedom (Свобода). Після чого пролунали гімни Великої Британії та України. Перед стартовим свистком футболісти стали в центральне коло і на стадіоні увімкнули звернення президента України Володимира Зеленського.

Рахунок у матчі відкрила жовта команда, капітаном якої був Зінченко. Сам Олександр через те, що досі відновлюється від ушкодження, провів на полі небагато часу. Автором першого голу став ексгравець Вест Гем Юнайтед Марк Нобл.

Ще до перерви за синіх відзначився легендарний Кларенс Зеєдорф. Легенда Мілана та Реала прибрав Переса та пробив у дев’ятку. Обійми після цього голу із Шевченком повернули шанувальників на 20 років назад, коли нідерландець та українець вітали один одного із успішним взяттям воріт суперника.

Традиційна 15-хвилинна перерва між таймами затягнулася на 40 хвилин. У перерві виступали британський музикант Піт Доерті, український гурт Бумбокс, який виконав Ой, у лузі червона калина, а також шотландець Том Вокер.

На другий тайм команди вийшли із суттєво замінами у складах. На полі з’явилися Михайло Мудрик та Даріо Срна. Команда Зінченка після перерви змогла повернути собі лідерство. Джек Вілшер відпасував на Срну, який пробив повз легендарного голкіпера россонері Діду.

Команда синіх знову відігралася після точного удару ексгравця Челсі та Арсенала Вільяма Галласа з кількох метрів.

У підсумку, товариська гра завершилася нічиєю з рахунком 2:2. Усі зібрані кошти передадуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.

— Особисто для мене було великою честю бути причетним до цього. Я бачу знайомі обличчя, легенди, і, як виявилося, це було дивовижно для такої фантастичної мети. Очевидно, що сьогодні це більше, ніж просто футбол. Ми всі отримали задоволення, і це була нічия. Не можу нарікати, – сказав ексгравець Тоттенгема Джермейн Дефо, який грав за команду Шевченка.

Після матчу музичний концерт для шанувальників продовжився – виступали The Pretenders, Том Греннан та Святослав Вакарчук, який виконав композицію Обійми.

ФК Челсі на сайті повідомив, що на стадіоні за грою легенд футболу спостерігали понад 30 тис. глядачів. Багато були одягнені у футболках синьо-жовтих кольорів, із прапорами України, а на самому стадіоні лунали скандування Україна, Слава Україні! – Героям Слава!

Андрій Шевченко, Лондон, Олександр Зінченко, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
До лав Шахтаря вдруге повернувся Чигринський
Дмитро Чигринський
Легенди світового футболу та селебріті: відомі остаточні склади команд матчу Game4Ukraine
Game4Ukraine
Легендарний Джанлуїджі Буффон оголосив про завершення кар’єри у 45 років
Джанлуїджі Буффон
Замість Ротаня: іспанський тренер очолив молодіжну збірну України з футболу
Унаї Мельгоса
Якщо не потисне руку суперниці – дискваліфікація: Харлан має зіграти з росіянкою на ЧС
Ольга Харлан
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
Благодійний матч Game4Ukraine: команди Шевченка та Зінченка розійшлися миром
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
Благодійний матч Game4Ukraine: команди Шевченка та Зінченка розійшлися миром
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
Благодійний матч Game4Ukraine: команди Шевченка та Зінченка розійшлися миром
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь