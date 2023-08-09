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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

За тиждень до дебюту у профі: 18-річний український боксер втопився в озері

За тиждень до дебюту у профі: 18-річний український боксер втопився в озері

Український боксер Микита Бабич загинув у віці 18 років напередодні свого дебютного бою на професійному рівні.

Про це повідомила Федерація боксу України у Telegram.

Повідомляється, що Бабич 5 серпня поїхав у село Пухівка на Київщині купатися на озеро. Там його схопила судома і він не зміг втриматися на воді.

Про смерть боксера стало відомо у понеділок, коли виявили його тіло.

Бабич мав дебютувати на профі-ринзі 12 серпня у Броварах на Київщині у межах вечора боксу промоутерської компанії Top Boxing Generation. Його суперником мас стати Михайло Хайнутдінов.

Вечір боксу у Броварах стане першою міжнародною боксерською подією в Україні після повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни.

У головному поєдинку вечора відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією UBO у першій напівсередній вазі між українцем Назрі Рагімовим та панамським боксером Ірвінгом Беррі.

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Фото: Федерація боксу України

Джерело: Федерація боксу України

Бокс, Київська область, смерть спортсмена
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