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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Потенційний кандидат до збірної України став капітаном клубу АПЛ

Макс Кілман
Фото: Getty Images

Футболіст Макс Кілман став новим капітаном клубу англійської Прем’єр-ліги Вулвергемптона. Про це повідомила пресслужба вовків.

26-річний гравець має українське походження та грає на позиції захисника.

Минулого сезону він був віцекапітаном, а капітаном його призначили після того, як клуб залишив хавбек Рубен Невеш задля саудівського Аль-Хіляля. Саме португалець перед цим носив капітанську пов’язку.

– Мене обрали (капітаном. – Ред.) і, звісно, для мене це велика честь. Поза полем це приносить більше відповідальності, але на полі я завжди буду робити все можливе і показувати свої лідерські якості по-своєму, – сказав Кілман у коментарі клубній пресслужбі.

Вулвергемптон стартує у новому сезоні АПЛ матчем проти Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, який відбудеться 14 серпня.

У 2021 році Кілман хотів приєднатися до збірної України та отримав український паспорт напередодні Євро-2020. Втім ФІФА заблокувала перехід футболіста через його виступи за футзальну збірну Англії.

У липні 2023 року з’явилася інформація, що Українська асоціація футболу ще раз спробує натуралізувати Кілмана.

Це також прокоментував головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров. Він заявив, що розгляне його кандидатом у збірну України після того, як Макс отримає українське футбольне громадянство.

Джерело: ФК Вулвергемптон

АПЛ, Вулвергемптон, Макс Кілман, Футбол
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