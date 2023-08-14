Україна не бойкотуватиме Олімпіаду-2024, навіть якщо там будуть “нейтральні” росіяни – Гутцайт

Україна готова брати участь у літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі (Франція), навіть якщо на змаганнях будуть присутні так звані “нейтральні” спортсмени з РФ та Білорусі.

Про це повідомив міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт в інтерв’ю Kyodo News.

– Наші спортсмени повинні бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб у світі побачили, що Україна є, була і буде, – наголосив він.

Міністр нагадав, що в липні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розіслав усім країнам запрошення на Олімпіаду, окрім Росії та Білорусі.

За словами Гутцайта, після цього кроку Україна відмовилася від бойкоту олімпійських кваліфікаційних змагань, під час яких спортсмени виборюють ліцензію на Олімпіаду.

– Ми не звертаємо уваги на цих спортсменів (із РФ та Білорусі, – Ред.), тому що для нас взагалі незрозуміло, хто ці спортсмени, вони під нейтральним прапором, – заявив міністр.

Водночас Гутцайт зазначив: якщо російські та білоруські спортсмени виступатимуть на Олімпійських іграх під прапорами своїх країн, а не “нейтральними”, в такому разі “ми не братимемо участі у цій Олімпіаді”.

Як зазначає видання, позиція Києва змінилася. Адже раніше цього року в Міністерстві молоді та спорту допускали, що Україна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024, якщо в них братимуть участь спортсмени з РФ та Білорусі навіть під “нейтральним” прапором.

Така заява пролунала в січні, коли МОК розглядав можливість допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань за певних умов, зокрема в “нейтральному” статусі.

Наприкінці березня МОК рекомендував дозволити участь у змаганнях атлетів із паспортами РФ та Білорусі лише індивідуально і в “нейтральному” статусі.

А в липні Міжнародний олімпійський комітет не надіслав РФ та Білорусі офіційне запрошення на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Джерело: Kyodo News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.