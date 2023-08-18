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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Динамо пройшло Аріс та вийшло у фінал кваліфікації Ліги конференцій

Динамо - Аріс
Фото: Getty Images

Динамо Київ здолало грецький Аріс і вийшло до фінального раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

У матчі-відповіді третього раунду відбору, що відбувся у Бухаресті на стадіоні Супербет Арена, біло-сині здолали суперників з рахунком 2:1 в основний час.

Оскільки у першій зустрічі греки святкували перемогу 1:0, то гра перейшла в овертайм, а згодом – у серію пенальті, де точнішими були підопічні Мірчи Луческу – 6:5.

У першому таймі команди обмінялися голами. Рахунок у зустрічі на 39-й хвилині відкрив іспанський форвард Аріса Лорен Морон. Але перед свистком на перерву Назар Волошин відновив паритет.

Під завісу другого тайму динамівцям вдалося забити другий гол. Автором став Олександр Караваєв, який злету пробив по воротах голкіпера Лефтеріоса Хутеціотіса після діагональної передачі від партнера по команді.

Вже в овертаймі номінальні гості залишилися в меншості, коли другу жовту отримав Домагой Павічич, але кияни не змогли скористатися чисельною перевагою. У серії пенальті греки не забили вирішальний пенальті, пробивши вище воріт. Один із одинадцятиметрових ударів парирував голкіпер киян Георгій Бущан.

У наступному раунді Динамо зустрінеться з турецьким Бешикташем, який за підсумками двох матчів пройшов азербайджанський Нефтчі. Перша гра відбудеться 24 серпня, матч-відповідь заплановано на 31 серпня.

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