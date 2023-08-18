Футболіст Яремчук оформив гет-трик в матчі вперше за 2,5 роки

Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився гет-триком за бельгійський Брюгге у матчі-відповіді третього раунду Ліги конференцій проти ісландського Акурейрі.

Українець з’явився на полі зі стартових хвилин, але у першому таймі забивали лише його партнери по команді Дедрік Боята та Міхал Скурас.

Першим голом у матчі 27-річний українець відзначився на 57-й хвилині після пасу Рафаеля Оньєдіки. Через дев’ять хвилин Яремчук оформив дубль, а на 75-й хвилині після пасу від Ромер Верманта – гет-трик.

На це йому знадобилося 18 хвилин. По суті, за один матч Яремчук форвард збірної України забив більше голів, ніж за весь минулий сезон у Брюгге.

Гет-трик для Яремчука у матчі проти Акурейрі став першим від лютого 2021 року, коли українець тричі відзначився в одному матчі чемпіонату Бельгії за його тодішню команду Гент.

У першому матчі з ісландським клубом Роман також відзначився забитим голом. Зараз на рахунку українця у футболці Брюгге шість голів, три асисти у 31 матчі.

За вихід у груповий етап Ліги конференцій Брюгге зіграє з іспанською Осасуною. Перша гра запланована на 24 серпня, матч-відповідь має відбутися 31 серпня.

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