Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою
Букмекери активно приймають ставки на бій у надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF та IBO Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 26 серпня у Вроцлаві (Польща) на Тарчинські Арена.
На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.
Прогноз на бій Усик – Дюбуа
Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.11, тоді як успіх британця оцінюється котируванням 8.40. На нічию дають 34.00.
На виграш Усика нокаутом пропонують коефіцієнт 1.50, на перемогу Дюбуа аналогічним чином – 10.00. Ймовірність перемоги українця за очками – 3.60, а британця – 17.00.
Початок бою Олександр Усик – Даніель Дюбуа заплановано орієнтовно на 23:00 за київським часом.
На кону поєдинку стоятимуть усі пояси, якими володіє український боксер, – WBO, IBF, WBA (Super), IBO та The Ring.
Призовий фонд поєдинку розподілять у пропорції 75/25. Тобто, Усик за бій заробить приблизно $6 млн, а Дюбуа – трохи більше від $2 млн. Водночас ця сума стане найбільшим гонораром у кар’єрі 25-річного британського боксера.
10 липня Усик та Дюбуа провели першу пресконференцію та дуель поглядів після оголошення дати бою.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко