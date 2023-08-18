Відправили жалюгідні провокації назад в Грецію: Динамо відповіло на витівки фанатів Аріса

Київське Динамо вийшло до фінального раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, здолавши грецький Аріс у другому матчі з рахунком 2:1 (пен. 6:5).

Після гри київський клуб у своїх соціальних мережах відреагував на провокації з боку фанатів грецького клубу, які вивісили у першій зустрічі провокативний банер про Азов з прокремлівським наративом.

— Відправили жалюгідні провокації назад до Греції, – написала пресслужба клубу у соцмережах.

До допису було прикріплено фото, на якому емблема батальйону Азов, та підпис англійською мовою: Азов – герої України.

Також клуб у соцмережах поділився ще одним спільним фото з роздягальні на стадіоні після перемоги над Арісом. Знімок підписали: За Україну! За її героїв!

Варто додати, що після фінального свистка голкіпер киян Георгій Бущан та деякі футболісти біло-синіх підбігли до сектору грецьких фанатів та демонстративно показали, що думають по їхні витівки.

Захищати своїх фанатів побігли деякі футболісти Аріса. Невеличку сутичку на полі стадіону швидко вдалося владнати, втім троє футболістів Георгій Бущан, Владислав Дубінчак та грецький хавбек Лазарос Хрістодулопулос отримали від арбітра по жовтій картці за неспортивну поведінку.

У фінальному раунді плейоф кваліфікації турніру Динамо зустрінеться з турецьким Бешикташем. Перша гра запланована на 24 серпня.

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