Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Відправили жалюгідні провокації назад в Грецію: Динамо відповіло на витівки фанатів Аріса

сутички після матчу Динамо - Аріс

Київське Динамо вийшло до фінального раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, здолавши грецький Аріс у другому матчі з рахунком 2:1 (пен. 6:5).

Після гри київський клуб у своїх соціальних мережах відреагував на провокації з боку фанатів грецького клубу, які вивісили у першій зустрічі провокативний банер про Азов з прокремлівським наративом.

— Відправили жалюгідні провокації назад до Греції, – написала пресслужба клубу у соцмережах.

До допису було прикріплено фото, на якому емблема батальйону Азов, та підпис англійською мовою: Азов – герої України.

Динамо – Аріс: футболісти Динамо відреагували на провокації фанатів Аріса

Скриншот: ФК Динамо

Також клуб у соцмережах поділився ще одним спільним фото з роздягальні на стадіоні після перемоги над Арісом. Знімок підписали: За Україну! За її героїв!

Варто додати, що після фінального свистка голкіпер киян Георгій Бущан та деякі футболісти біло-синіх підбігли до сектору грецьких фанатів та демонстративно показали, що думають по їхні витівки.

Захищати своїх фанатів побігли деякі футболісти Аріса. Невеличку сутичку на полі стадіону швидко вдалося владнати, втім троє футболістів Георгій Бущан, Владислав Дубінчак та грецький хавбек Лазарос Хрістодулопулос отримали від арбітра по жовтій картці за неспортивну поведінку.

У фінальному раунді плейоф кваліфікації турніру Динамо зустрінеться з турецьким Бешикташем. Перша гра запланована на 24 серпня.

Читайте також
Динамо пройшло Аріс та вийшло у фінал кваліфікації Ліги конференцій
Динамо - Аріс

Греція, Динамо, Ліга конференцій, Ультрас, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Футболіст Яремчук оформив гет-трик в матчі вперше за 2,5 роки
Роман Яремчук
Динамо пройшло Аріс та вийшло у фінал кваліфікації Ліги конференцій
Динамо - Аріс
Манчестер Сіті обіграв Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА-2023
Манчестер Сіті
Зароблятиме ушестеро більше, ніж у ПСЖ: Неймар перебрався у саудівський клуб
Неймар
Греція приєдналася до декларації про гарантії безпеки для України – Зеленський
Володимир Зеленський
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Історія боротьби за свободу та кохання: прем’єра фільму Довбуш
Відправили жалюгідні провокації назад в Грецію: Динамо відповіло на витівки фанатів Аріса
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході
Відправили жалюгідні провокації назад в Грецію: Динамо відповіло на витівки фанатів Аріса
Судді МастерШефа влаштували обід у центрі Recovery: чим частували воїнів на реабілітації
МастерШеф на Recovery
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Відправили жалюгідні провокації назад в Грецію: Динамо відповіло на витівки фанатів Аріса
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь