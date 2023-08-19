Перед матчем з Україною: збірна Італії отримала нового тренера

Новим головним тренером збірної Італії з футболу став 64-річний фахівець Лучано Спаллетті. Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Італії.

Термін дії угоди зі Спаллетті не повідомляють, але ЗМІ пишуть, що вона буде розрахована до 2026 року.

У тренерському кріслі він замінив Роберто Манчіні, який 13 серпня залишив цю посаду за власним бажанням.

Спаллетті приступить до роботи з 1 вересня, а офіційна презентація нового тренера Скуадри Адзури запланована на початку осені.

Зауважимо, що збірна Італії є однією із суперниць національної команди України у групі С у відборі на чемпіонат Європи-2024. У межах матчу кваліфікації італійці прийматимуть синьо-жовтих 12 вересня у Мілані.

Нині лідером групи залишається збірна Англії, у якої 12 очок за підсумками чотирьох матчів. На другому містці Україна (6 очок у 3 матчах), слідом йдуть Італія (3 очки у 2 матчах), Північна Македонія (3 очки у 3 матчах) та Мальта (без очок у 4 матчах).

Що відомо про Спаллетті?

Він очолював вісім різних клубів Італії, зокрема міланський Інтер, Рому та Наполі.

Між періодами роботи з римським клубом Спаллетті п’ять років очолював російський клуб Зеніт (2009-2014). Тоді він заявляв, що йому комфортніше працювати у країні-терористці, аніж в Італії.

Під керівництвом Спаллетті неаполітанці виграли Серію А у сезоні-2022/23. Для клубу цей титул став першим за 33 роки. Після чемпіонства з Наполі він вирішив взяти творчу відпустку на рік, втім вже за три місяці очолив збірну Італії.

Також у 2023 році Спаллетті вирішив привітати з чемпіонством у Росії свій колишній клуб. Користувачі українського сегменту соцмереж тоді бурхливо розкритикували італійського фахівця.

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