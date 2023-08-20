Свободу Україні! У фіналі ЧС з футболу серед жінок на поле вибіг вболівальник

У фіналі Чемпіонату світу з футболу серед жінок, який відбувся 20 серпня, на поле вибіг чоловік з посланням проти російського диктатора Володимира Путіна та на підтримку України через повномасштабну війну, розпочатою Москвою.

Про це повідомляють іноземні видання, а відповідні знімки публікують фотографи, які побували на матчі. На кадрах можна побачити, що у вболівальника написано на футболці два послання: Свободу Україні та Стоп, Путлер.

За даними іноземних журналістів, чоловіка, який влаштував акцію протесту, затримали та відвели співробітники стадіону.

Фінал Чемпіонату світу з футболу серед жінок завершився з рахунком 1:0 на користь Іспанії.

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