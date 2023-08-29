Капітан збірної України може не зіграти у матчах відбору на Євро-2024 через травму

Вінгер київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко зазнав травми коліна та не допоможе біло-синім у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького Бешикташа.

Про це повідомив офіційний сайт київського клубу.

– У досвідченого гравця часткове пошкодження внутрішньої бічної зв’язки коліна, – повідомила пресслужба киян.

Там додали, що точні терміни відновлення Ярмоленка поки що невідомі.

Ця травма ставить під питання участь капітана синьо-жовтих у найближчих матчах відбору на Євро-2024 проти Англії та Італії у групі С. З командою трьох левів підопічні Сергія Реброва мають зустрітися 9 вересня, а гра зі скуадрою адзуррою запланована на 12 вересня.

Ярмоленко – один із 11 викликаних півзахисників до табору національної команди перед вересневими матчами відбору.

У разі його відсутності наставник головної команди може довикликати когось із резервного списку: Олександра Піхальонка чи Олександра Сватка з ФК Дніпро-1, Арсена Батагова із Зорі або Данила Сікана з Шахтаря. Раніше до національної команди довикликали Олександра Караваєва.

У порівнянні із заявкою на червневі матчі, до списку футболістів потрапили: Богдан Михайліченко, Денис Попов, Олександр Зінченко, Єгор Назарина, Микола Шапаренко та Роман Яремчук. Натомість поза заявкою на матчі опинилися Едуард Соболь (травма), Руслан Маліновський та Данило Ігнатенко.

Джерело : Динамо Київ

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