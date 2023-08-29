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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Російських футболістів не пустили до Чехії на матч Ліги конференцій

Іван Коновалов

Чотирьом гравцям казахстанського ФК Тобол не видали чеської візи, і вони можуть пропустити матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти чеської Вікторії Плзень.

Дозволи на в’їзд до Чехії не отримали троє росіян – Іван Коновалов, Альберт Габараєв, Павло Кіреєнко, а також білоруський півзахисник Павло Забєлін. Про це повідомив співвласник Тоболу Алімжан Калдіяров.

— На жаль, нашим легіонерам із ЄАЕС (Євразійський економічний союз, – Ред.) так і не дозволили вилітати разом із нами. Але, попри це, ми вилітаємо на два дні раніше, – сказав він у заяві, яку оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, якщо легіонерам клубу не дадуть візи, вони можуть відмовитися виходити на гру проти Вікторії.

— Є ще надія щодо того, що вирішиться питання заїзду через іншу країну. Якщо їм дадуть мультивізу. Чи вийдемо ми на поле у разі, якщо нашим легіонерам з ЄАЕС не дадуть віз? Я думаю, швидше за все, ні, – заявив Калдіяров.

Нагадаємо, генеральним директором Тобола є росіянин Андрій Канчельскіс. Матч Вікторія — Тобол відбудеться 31 серпня. Перша гра завершилася поразкою команди з Казахстану з рахунком 1:2.

З кінця червня у Чехії набула чинності урядова постанова, яка забороняє участь окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють РФ, у спортивних змаганнях і матчах, що відбуваються на території Чеської Республіки.

На практиці влада Чехії застосувала цю постанову наприкінці липня під час тенісного турніру Prague Open, де мали виступити тенісисти з Росії, але їх не пустили до країни. МЗС та МВС Чехії зайняли рішуче негативну позицію щодо їхньої участі. Глава МЗС країни Ян Ліпавський сказав виданню Deník N, що очікує від спортивних асоціацій розуміння щодо заборони на участь спортсменів, які представляють РФ та Білорусь.

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Фото: ФК Тобол

Казахстан, Ліга конференцій, Футбол, Чехія
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