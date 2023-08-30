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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Білоруска чекала біля сітки: бельгійка Заневська не потисла руку Соболенко на US Open-2023

Марина Заневська
Фото: Getty Images

Бельгійська тенісистка українського походження Марина Заневська поступилася у першому колі US Open-2023 другій ракетці світу Аріні Соболенко, білорусці, яка виступає під нейтральним прапором.

Заневська програла у двох сетах 6:3, 6:2. Тенісистки провели на корті одну годину та 19 хвилин.

Уродженка Одеси тричі подала на виліт, зробила три брейки та припустилася шістьох подвійних помилок.У її суперниці дев’ять ейсів, шість брейків та вісім подвійних помилок.

Після матчу Соболенко чекала її біля корту для рукостискання, але Заневська рукою показала, що не буде цього робити. Після чого обидві спортсменки потисли руку судді на вишці.

Ще перед стартом Відкритого чемпіонату США з тенісу Заневська, яка посідає 62-гу сходинку у рейтингу WTA, повідомила, що турнір у Нью-Йорку стане останнім у її професійній кар’єрі. Повідомлялося, що у спортсменки хронічні проблеми зі спиною упродовж останніх чотирьох років.

Що відомо про Марину Заневську?

Вона народилася в Одесі у 1993 році. Займалася тенісом в бельгійській академії під керівництвом олімпійської чемпіонки з тенісу Жустін Енен та Карлос Родрігеса.

Вона є переможницею двох юніорських турнірів Grand Slam у парному розряді – US Open-2009 та Ролан Гаррос-2011.

У вересні 2016 року стало відомо, що Заневська отримала громадянство Бельгії.

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