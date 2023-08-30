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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зоря – Славія: де дивитися матч-відповідь Ліги Європи та прогноз букмекерів

ФК Зоря
Фото: ФК Зоря

Зоря зустрінеться з чеською Славією у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи. Гра відбудеться 31 серпня у Любліні на однойменному стадіоні.

Початок матчу о 20:00 за київським часом.

Де дивитися Зоря – Славія

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН.

Також матч транслюватиме YouTube-канал FootballHub.

Прогноз букмекерів на гру Зоря – Славія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Їндржиха Трпишовського. На перемогу червоно-білих приймають ставки з коефіцієнтом 1.48. Успіх українського клубу оцінюють у 7.30. Нічийний результат зустрічі в основний час – 4.75.

Вихід Зорі до групового раунду Ліги Європи оцінюють у 17.50. А ось на вихід Славії ставки не приймають.

Матч-відповідь довірили обслуговувати французькій бригаді арбітрів на чолі з Жеромом Брісаром. Йому допомагатимуть: Алексі Оже та Орельєн Бертом’є. Четвертий арбітр – Тома Леонар.

Перша зустріч команд завершилася перемогою празького клубу з рахунком 2:0. Обидва голи Славія забила у другій половині зустрічі. Тоді відзначилися Мухамед Тіджані та Лукаш Масопуст.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка поступиться, продовжить виступи у груповому етапі Ліги конференцій.

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Ліга Європи, Славія, ФК Зоря, Футбол
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