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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Бешикташ – Динамо: де дивитися матч-відповідь Ліги конференцій і прогноз букмекерів

Динамо Київ
Фото: Динамо Київ

Динамо Київ зустрінеться з турецьким Бешикташем у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Гра відбудеться 31 серпня у Стамбулі на стадіоні Водафон Парк.

Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Де дивитися Бешикташ – Динамо Київ

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі телеканалу 2+2.

Також матч транслюватимуть у YouTube – канал FootballHub і клубний канал Динамо.

Прогноз букмекерів на гру Бешикташ – Динамо Київ

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Шенела Гюнеша. На перемогу чорних орлів приймають ставки з коефіцієнтом 1.51. Успіх киян оцінюють у 6.40. Нічийний результат зустрічі – у 4.80.

Вихід турецького клубу до групового раунду Ліги конференцій оцінюють у 1.08, шанси підопічних Мірчи Луческу менші – 8.50.

Перша зустріч команд завершилася перемогою Бешикташа з рахунком 3:2. За біло-синіх відзначилися Микола Шапаренко та Назар Волошин. За турецький клуб забивали: Венсан Абубакар, Омар Коллі та Бахтійор Зайнутдінов.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка поступиться, попрощається з єврокубками у поточному сезоні.

Перед матчем із Бешикташем до загальної групи повернулися півзахисники Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський. Першу гру обидва футболісти пропускали через пошкодження.

Проте вінгер киян Андрій Ярмоленко не допоможе команді через часткове пошкодження внутрішньої бічної зв’язки коліна. Поки що невідомі точні терміни відновлення гравця.

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Бешикташ, Динамо, Ліга конференцій, Футбол
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