Зоря – Славія: де дивитися матч-відповідь Ліги Європи та прогноз букмекерів
Зоря зустрінеться з чеською Славією у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи. Гра відбудеться 31 серпня у Любліні на однойменному стадіоні.
Початок матчу о 20:00 за київським часом.
Де дивитися Зоря – Славія
Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН.
Також матч транслюватиме YouTube-канал FootballHub.
Прогноз букмекерів на гру Зоря – Славія
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Їндржиха Трпишовського. На перемогу червоно-білих приймають ставки з коефіцієнтом 1.43. Успіх українського клубу оцінюють у 8.00. Нічийний результат зустрічі в основний час – 4.90.
Вихід Зорі до групового раунду Ліги Європи оцінюють у 17.50. А ось на вихід Славії ставки не приймають.
Матч-відповідь довірили обслуговувати французькій бригаді арбітрів на чолі з Жеромом Брісаром. Йому допомагатимуть: Алексі Оже та Орельєн Бертом’є. Четвертий арбітр – Тома Леонар.
Перша зустріч команд завершилася перемогою празького клубу з рахунком 2:0. Обидва голи Славія забила у другій половині зустрічі. Тоді відзначилися Мухамед Тіджані та Лукаш Масопуст.
Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка поступиться, продовжить виступи у груповому етапі Ліги конференцій.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв