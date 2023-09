Англійський клуб оголосив про перехід Русина і чекає на міжнародний дозвіл

Англійський Сандерленд оголосив про досягнення домовленостей з луганською Зорею про перехід форварда Назарія Русина за неоголошену суму. Про це повідомила пресслужба.

24-річний футболіст пройшов медичне обстеження у Парижі та погодив чотирирічний контракт із опцією пролонгування ше на рік із клубом, який виступає у Чемпіоншипі.

Ласкаво просимо, Русин

We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023