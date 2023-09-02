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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Англійський клуб оголосив про перехід Русина і чекає на міжнародний дозвіл

Назарій Русин
Фото: ФК Зоря

Англійський Сандерленд оголосив про досягнення домовленостей з луганською Зорею про перехід форварда Назарія Русина за неоголошену суму. Про це повідомила пресслужба.

24-річний футболіст пройшов медичне обстеження у Парижі та погодив чотирирічний контракт із опцією пролонгування ше на рік із клубом, який виступає у Чемпіоншипі.

У Сандерленді уточнили, що трансфер буде оформлений остаточно після отримання міжнародного дозволу. Після його отримання Русин приєднається до своїх нових партнерів по команді.

— Назарій – гравець, за яким ми спостерігали протягом певного часу, і після складного процесу, який розгортався протягом літа, ми раді, що уклали угоду про його перехід до клубу. Він активний та розумний форвард, який любить використовувати вільний простір, – сказав спортивний директор чорних котів Крістіан Спікман.

У футболці Зорі Русин забив 21 гол і віддав десять результативних передач у 49 матчах за луганчан. За молодіжну збірну України U-21 Русин забив шість м’ячів у десяти матчах, а у травні 2023 року отримав виклик до національної команди.

Після стартових чотирьох турів Чемпіоншипу Сандерленд посідає 18 місце серед 24-х команд та має у своєму активі поки чотири очки. Лідером турнірної таблиці є Лестер (12 очок).

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Джерело: ФК Сандерленд

Трансфер, Футбол, Чемпіоншип
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