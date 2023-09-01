Форвард збірної України перейшов у топклуб чемпіонату Іспанії
Український футболіст Роман Яремчук став гравцем іспанської Валенсії. Про це повідомив офіційний сайт кажанів.
27-річний футболіст перейшов у клуб Ла Ліги із бельгійського Брюгге на правах оренди. Угода розрахована до 30 червня 2024 року. Про наявність опції викупу у Валенсії не повідомляється.
BENVINGUT, YAREMCHUK! #BenvingutYaremchuk#ADNVCF pic.twitter.com/vBuIfnhpjo
— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2023
У Валенсії Роман конкуруватиме за місце у складі з центральними форвардами Уго Дуро та Дієго Лопесом. Ще один нападник Альберто Марі нині в лазареті та має повернутися на початку грудня.
Раніше іспанські ЗМІ зафільмували Яремчука в аеропорту Іспанії.
Somos muy de YAREMCHUK
El ucraniano, entre risas a su llegada a Valencia con su nuevo ‘fan’.
@German_ml23 pic.twitter.com/vWrdFAbRTL
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2023
У поточному сезоні за Брюгге українець зіграв у п’яти матчах, відзначившись чотирма голами. Окрім бельгійського Брюгге, Яремчук також захищав кольори бельгійського Гента та португальської Бенфіки.
Він став четвертим українцем у чемпіонаті Іспанії. Нагадаємо, голкіпер Андрій Лунін є гравцем мадридського Реалу, а у Жироні виступають Віктор Циганков та Артем Довбик.
У поточному розіграші Ла Ліги Валенсія після трьох ігор йде шостою у турнірній таблиці з двома перемогами та однією поразкою.
Фото: ФК Валенсія
Джерело: ФК Валенсія
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