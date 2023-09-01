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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Форвард збірної України перейшов у топклуб чемпіонату Іспанії

Роман Яремчук

Український футболіст Роман Яремчук став гравцем іспанської Валенсії. Про це повідомив офіційний сайт кажанів.

27-річний футболіст перейшов у клуб Ла Ліги із бельгійського Брюгге на правах оренди. Угода розрахована до 30 червня 2024 року. Про наявність опції викупу у Валенсії не повідомляється.

У Валенсії Роман конкуруватиме за місце у складі з центральними форвардами Уго Дуро та Дієго Лопесом. Ще один нападник Альберто Марі нині в лазареті та має повернутися на початку грудня.

Раніше іспанські ЗМІ зафільмували Яремчука в аеропорту Іспанії.

У поточному сезоні за Брюгге українець зіграв у п’яти матчах, відзначившись чотирма голами. Окрім бельгійського Брюгге, Яремчук також захищав кольори бельгійського Гента та португальської Бенфіки.

Він став четвертим українцем у чемпіонаті Іспанії. Нагадаємо, голкіпер Андрій Лунін є гравцем мадридського Реалу, а у Жироні виступають Віктор Циганков та Артем Довбик.

У поточному розіграші Ла Ліги Валенсія після трьох ігор йде шостою у турнірній таблиці з двома перемогами та однією поразкою.

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Фото: ФК Валенсія

Джерело: ФК Валенсія

Брюгге, Валенсія, Прімера, Роман Яремчук, Трансфер, Футбол
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