МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023

Cпортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участь в Азійських іграх-2023, які стартують 23 вересня у китайському Ханчжоу.

Як повідомляє видання The Indian Express, остаточне рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.

В організації вважають участь росіян та білорусів “неможливою з технічних причин”.

– Формат участі спортсменів з паспортами Росії та Білорусі в Азійських іграх-2023 вивчався й обговорювався на Олімпійському саміті в грудні 2022 року. Але це виявилося неможливим з технічних причин, – пояснили виданню в Комітеті.

Нагадаємо, раніше організатори Азійських ігор-2023 допустили до участі у змаганнях близько 500 атлетів із Росії та Білорусі.

Цей дозвіл потенційно відкривав росіянам та білорусам шлях до кваліфікації на Олімпіаду-2024 у Парижі. Однак їхня участь в Азійських іграх-2023 вимагала схвалення МОК.

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