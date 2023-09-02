Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Спорт
Валентина Чорна, редакторка стрічки

МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023

Азійські ігри, медалі
Фото: Getty Images

Cпортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участь в Азійських іграх-2023, які стартують 23 вересня у китайському Ханчжоу.

Як повідомляє видання The Indian Express, остаточне рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.

В організації вважають участь росіян та білорусів “неможливою з технічних причин”.

– Формат участі спортсменів з паспортами Росії та Білорусі в Азійських іграх-2023 вивчався й обговорювався на Олімпійському саміті в грудні 2022 року. Але це виявилося неможливим з технічних причин, – пояснили виданню в Комітеті.

Нагадаємо, раніше організатори Азійських ігор-2023 допустили до участі у змаганнях близько 500 атлетів із Росії та Білорусі.

Цей дозвіл потенційно відкривав росіянам та білорусам шлях до кваліфікації на Олімпіаду-2024 у Парижі. Однак їхня участь в Азійських іграх-2023 вимагала схвалення МОК.

Читайте також
Відбулося жеребкування Ліги Європи: учасники та склади всіх груп
жеребкування Ліги Європи

Азія, Білорусь, Олімпійські ігри, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Знищення літака Іл-76 на летовищі у Пскові: у мережі показали унікальні кадри спецоперації
МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023
Польща готова закрити кордон із Білоруссю у разі провокацій з боку росіян
Кордон Польщі з Білоруссю
Україна виступила проти запрошення Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії – МЗС
Нобелівська премія 2022
Росія шукає країни-ізгої, щоб попросити в них зброю та боєприпаси — Пентагон
Генерал Патрік Райдер
Працюємо з території Росії: Буданов про атаку на аеродром у Пскові
Кирило Буданов

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)
МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)
МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (01.09.2023)
МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь