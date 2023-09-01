Удар був чистий. Рефері тягнув час: Редкач вважає, що Усика врятували від поразки

Український боксер Іван Редкач, який прославився своїми неоднозначними висловлюваннями, заявив, що Олександр Усик у бою з британцем Даніелем Дюбуа пропустив нібито чистий удар.

На його думку, рефері на ринзі помилився, коли не зарахував удар британця нижче пояса, бо він нібито був легітимним.

– Був чистий удар у живіт, там не було нижче пояса. У мене навіть сумнівів немає, що удар був чистим. Суддя мав відрахувати нокдаун і продовжити бій, а він тягнув час, дав п’ять хвилин, щоб Саша відновився і продовжив бій, – сказав Редкач.

На його думку, з точки зору бізнесу, якби на місці Дюбуа був Тайсон Ф’юрі, бій завершили б технічним нокаутом у п’ятому раунді. І за словами Редкача, “розмови б закінчилися”.

Варто відзначити, що Редкач часто поливає брудом Усика в інтерв’ю. У квітні на запитання про можливий бій Олександра з Деонтеєм Вайлдером, він сказав, що йому не подобається Усик, тому він підтримуватиме американця. А перед боєм з Джошуа він поставив $70 тис. на перемогу британця.

Редкач висміював Усика за те, що він відвідав позиції наших військових. А щодо іншого українського боксера Дениса Берінчика у червні казав, що бажає йому швидше повернутися на ринг, поки його “не перетворили з боксера на нациста”. Продовжуючи хайпувати на скандалах, Редкач заступився за Василя Ломаченка у питанні УПЦ МП.

26 серпня у Вроцлаві Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді та зберіг титули й чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBA Super, WBO у надважкій вазі.

На початку п’ятого раунду британець вдарив українця у пах. Рефері зарахував його як удар нижче пояса та дав п’ять хвилин Усику на відновлення. Команда Дюбуа вважає, що удар був у межах правил.

29 серпня WBA оголосила вердикт за підсумками бою між Усиком та Дюбуа щодо епізоду у п’ятому раунді. Там заявили про правильне рішення рефері на ринзі у суперечливому епізоді.

Джерело: The Game

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