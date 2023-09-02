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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Спершу гра проти Порту: розклад матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів

ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтар

Визначився календар донецького Шахтаря на стадії групового етапу у поточному розіграші Ліги чемпіонів-2023/24.

Шахтар – єдиний представник чемпіонату України, який зіграє у найпрестижнішому єврокубковому футбольному турнірі. Гірники кваліфікувалися до турніру напряму у статусі чемпіона УПЛ.

Домашні матчі підопічні Патріка ван Леувена проводитимуть у німецькому Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон.

За підсумками жеребкування Ліги чемпіонів гірники потрапили до квартету H разом із іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.

Перша гра на стадії групового етапу запланована на 19 вересня проти Порту. Це буде номінальна домашня гра.

Календар Шахтаря на стадії групового етапу ЛЧ

  • Шахтар – Порту, вівторок, 19 вересня;
  • Антверпен – Шахтар, середа, 4 жовтня;
  • Барселона – Шахтар, середа, 25 жовтня;
  • Шахтар – Барселона, вівторок, 7 листопада;
  • Шахтар – Антверпен, вівторок, 28 листопада;
  • Порту – Шахтар, середа, 13 грудня.

З результатами жеребкування Ліги чемпіонів та складами усіх груп, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський Манчестер Сіті. Фінал поточного розіграшу турніру запланований на 1 червня. Він має відбутися на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні (Велика Британія).

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Джерело: ФК Шахтар
Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
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