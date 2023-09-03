Їм це нецікаво: Ребров розповів, як на Близькому Сході ставляться до війни в Україні

Наставник збірної України з футболу Сергій Ребров розповів про ставлення на Близькому Сході до війни в Україні, яку розв’язала Росія.

Перш ніж очолити синьо-жовтих він два роки тренував клуб Аль-Айн з ОАЕ, а трохи раніше саудівський Аль-Аглі.

За словами фахівця, в ОАЕ розв’язана Росією загарбницька війна проти України майже нікому не цікава. Але тренер додав, що в Аль-Айні всі підтримували нашу країну.

— Їм дійсно це нецікаво. Але я пам’ятаю, в моїй команді всі підтримували Україну. Якщо ви пам’ятаєте, коли ми виграли чемпіонат ОАЕ, всі сфотографувалися з українським прапором. Уся команда була поруч і допомогла нам. Навіть зараз, коли в Аль-Айні грав Андрій Ярмоленко, всі поважно до нього ставились. Коли я запитував у гравців, то так — вони чують про війну, підтримують, – розповів Ребров.

Футбольний фахівець додав, що Емірати — це дуже нейтральна країна, в якій навіть не дозволяють проносити на стадіон прапор.

Тож Ребров зізнався, що для нього було неочікувано, коли йому дозволили взяти прапор на стадіон: Бо сама країна — дуже нейтральна і дуже важко там щось змінити.

Зауважимо, що 3 вересня національна збірна України розпочала підготовку до вересневих матчів у відборі на Євро-2024 проти команд Англії та Італії. Команда зупинилася у вроцлавському передмісті — Тшебниці. Сьогодні заплановане перше тренування гравців.

Джерело: Бомбардир

Фото: Al Ain FC

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