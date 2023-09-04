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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Golden Boy-2023: три українські футболісти номіновані на премію

Максим Дячук,
Фото: Динамо Київ

Три українські футболісти потрапили до номінантів на премію Golden Boy-2023, яку щорічно вручають найкращому молодому гравцю до 21 року, який виступає у Європі.

Як повідомляє сайт премії, до сотні номінантів потрапили: захисник київського Динамо Максим Дячук, воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко та голкіпер луганської Зорі Олександр Сапутін.

Дячук розташувався на 59-му місці з рейтингом 67,3, трохи нижче на 67-му у списку йде Ісенко (65,1), а слідом – Сапутін (65,2).

Головними фаворитами на здобуття призу вважаються: англійський хавбек Реала Джуд Беллінгем, німецький півзахисник Баварії Джамал Мусіала, португальський захисник Бенфіки Антоніу Сілва, іспанський півзахисник Барселони Гаві та нідерландець Хаві Сімонс, який виступає за РБ Лейпциг.

Минулого року на премію Golden Boy було номіновано захисника збірної України Іллю Забарного. Тоді лауреатом премії став іспанець Гаві.

Нагороду Golden Boy вручають від 2003 року. Її лауреатами раніше ставали Ліонель Мессі, Іско, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд, Поль Погба та інші.

Джерело: Golden Boy

Golden Boy, Футбол
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