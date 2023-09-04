Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Про деталі не питав: Кривцов розповів, як Мессі ставиться до війни в Україні

Кривцов і Мессі
Фото: Getty Images

Захисник збірної України та американського клубу Інтер Маямі Сергій Кривцов розповів про ставлення зіркових одноклубників Ліонеля Мессі, Сергіо Бускетса та Жорді Альби до війни в Україні.

Ексгравець Шахтаря зізнався, що поки спілкування із ними обмежене, адже англійською володіє лише Бускетс. Він додав, що Альба та Мессі нині її вивчають.

Кривцов сказав, що його партнерам відомо про ситуацію в Україні.

— Вони в курсі ситуації. Про деталі не питали, але всім про все відомо, співчувають та підтримують, – сказав футболіст.

За словами Кривцова, для нього стало несподіванкою, коли Інтер Маямі підписав сучасних легенд футболу. Гравець сказав, що коли підписував контракт, то мав інсайд, що невдовзі до команди мав приєднатися Бускетс. Розмови про Мессі теж були, але він додав, що не був впевнений на 100%, що це станеться, але сподівався.

— Це велика можливість тренуватися та грати з такими футболістами, які виграли у футболі все. Дає нагоду вчитися новому та здобувати досвід. Всі побачили, наскільки змінилися результати Інтера в останніх десяти матчах і, думаю, що в цьому вагомий внесок цих хлопців, — сказав Кривцов.

Нагадаємо, Сергій Кривцов викликаний на вересневі матчі національної збірної України у відборі на Євро-2024.

Пресслужба УАФ повідомила, що він останнім приєднається до тренувального табору, адже гра Інтера Маямі проти Лос-Анджелеса у МЛС була запланована на 5.00 за Києвом у понеділок.

Читайте також
Україна – Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024
збірна України з футболу тренування

Джерело: УПЛ ТБ

MLS, Війна в Україні, Ліонель Мессі, Маямі, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ адаптувалась до нової реальності: чи можуть санкції вбити економіку агресора
санкції
Україна – Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024
збірна України з футболу тренування
Росіяни планують посилити мобілізацію у Криму – партизани
Окупаційні війська РФ
Скасування відстрочки від призову для студентів після 30 років: в Раду внесли законопроєкт
шеврон ЗСУ
Golden Boy-2023: три українські футболісти номіновані на премію
Максим Дячук,

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Попри прохання переглянути плани: понад 30 тис. хасидів приїдуть до Умані на Рош га-Шана
Рош ха-Шана 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.09.2023)
Про деталі не питав: Кривцов розповів, як Мессі ставиться до війни в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.09.2023)
Про деталі не питав: Кривцов розповів, як Мессі ставиться до війни в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.09.2023)
Про деталі не питав: Кривцов розповів, як Мессі ставиться до війни в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь