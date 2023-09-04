Про деталі не питав: Кривцов розповів, як Мессі ставиться до війни в Україні

Захисник збірної України та американського клубу Інтер Маямі Сергій Кривцов розповів про ставлення зіркових одноклубників Ліонеля Мессі, Сергіо Бускетса та Жорді Альби до війни в Україні.

Ексгравець Шахтаря зізнався, що поки спілкування із ними обмежене, адже англійською володіє лише Бускетс. Він додав, що Альба та Мессі нині її вивчають.

Кривцов сказав, що його партнерам відомо про ситуацію в Україні.

— Вони в курсі ситуації. Про деталі не питали, але всім про все відомо, співчувають та підтримують, – сказав футболіст.

За словами Кривцова, для нього стало несподіванкою, коли Інтер Маямі підписав сучасних легенд футболу. Гравець сказав, що коли підписував контракт, то мав інсайд, що невдовзі до команди мав приєднатися Бускетс. Розмови про Мессі теж були, але він додав, що не був впевнений на 100%, що це станеться, але сподівався.

— Це велика можливість тренуватися та грати з такими футболістами, які виграли у футболі все. Дає нагоду вчитися новому та здобувати досвід. Всі побачили, наскільки змінилися результати Інтера в останніх десяти матчах і, думаю, що в цьому вагомий внесок цих хлопців, — сказав Кривцов.

Нагадаємо, Сергій Кривцов викликаний на вересневі матчі національної збірної України у відборі на Євро-2024.

Пресслужба УАФ повідомила, що він останнім приєднається до тренувального табору, адже гра Інтера Маямі проти Лос-Анджелеса у МЛС була запланована на 5.00 за Києвом у понеділок.

Джерело: УПЛ ТБ

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