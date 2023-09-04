Мій борг перед батьком: Серхіо Рамос повернувся у Севілью через 18 років

Колишній захисник мадридського Реала та Парі Сен-Жермен Серхіо Рамос повернувся в ФК Севілья, вихованцем академії якої є.

Пресслужба клубу повідомила, що 37-річний футболіст після проходження медогляду підписав однорічну угоду з червоно-білими. У рідному клубі він обрав собі 35-й номер.

— Випускник академії повертається до клубу через 18 років після того, як він підписав контракт із Реалом у 2005 році, у віці 19 років, – заявили у Севільї.

Після переїзду на Сантьяго Бернабеу Рамос у лавах королівського клубу відіграв 16 сезонів, після чого ще два сезони провів, виступаючи за французький ПСЖ. До Севільї він повернувся у статусі вільного агента.

За збірну Іспанії Рамос зіграв у 180 матчах, в яких 23 рази відзначався у футболці Ла Рохи. З національною командою він вигравав чемпіонати Європи у 2008 та 2012 роках, а також чемпіонат світу-2010.

Різні ЗМІ та інсайдери повідомляли, що Рамосом цікавилися саудівський Аль-Іттіхад, турецький Галатасарай, португальський Порту та клуби MLS, але він обрав Севілью.

В аеропорту Севільї він сказав журналістам: Приїхати сюди було боргом перед батьком, дідом та Пуертою.

Антоніо Пуерта – колишній гравець Севільї, який помер у 2007-му у віці 22 років. Він помер у шпиталі після серцевого нападу під час гри першого туру Ла Ліги проти Хетафе. Пуерта був дворазовим переможцем Кубка УЄФА.

Джерело: ФК Севілья

Фото: ФК Севілья

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