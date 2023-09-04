Мінмолодьспорту додало двох футболістів збірної України до списку атлетів-утікачів
Міністерство молоді та спорту України оновило перелік спортсменів, які вчасно не повернулися з-за кордону. До списку додали, зокрема, футболістів національної збірної з футболу Анатолія Трубіна та Артема Довбика.
Оновлений список опублікували на офіційному сайті відомства.
Перелік налічує 293 українських спортсмени. Усі вони залишили межі нашої країни за спеціальними дозволами відомства, але так і не повернулися після завершення встановлених термінів.
До списку додалися футболісти Трубін та Довбик, які змінили клуб у літнє трансферне вікно. Воротар перебрався із донецького Шахтаря до лісабонської Бенфіки, а форвард покинув Дніпро-1 та став гравцем іспанської Жирони.
Раніше до списку додали футболістів збірної України, які виступають у чемпіонаті Англії. Йдеться про Михайла Мудрика та Іллю Забарного. Варто відзначити, що усі четверо викликані до табору національної команди на вересневі матчі у відборі на Євро-2024 проти Англії та Італії.
Крім футболістів, до списку вперше потрапив баскетболіст збірної України Іссуф Санон. Влітку він брав участь у пре-кваліфікації України на Олімпіаду-2024. Новий сезон Санон розпочав у складі слобожанського Прометея, який базується у Ризі.
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