Ми з Мессі пережили пекло: Неймар шокував заявою про період у ПСЖ – у клубі відповіли

Бразильський форвард саудівського Аль-Хіляля Неймар розповів, що останній сезон у французькому ПСЖ для нього та Ліонеля Мессі став пеклом.

Про це зірка збірної Бразилії розповів в інтерв’ю виданню Globoesporte.

У Неймара запитали, чи радий він що Мессі став чемпіоном світу з футболу разом зі збірною Аргентини, та чи був футбол справедливим до аргентинця.

– Я був дуже радий за рік, який він (Мессі. – Ред.) провів, та водночас дуже сумно, тому що він відчув обидва боки медалі. Він потрапив до раю зі збірною Аргентини, він виграв усе в останні роки, а з ПСЖ він пережив пекло, ми пережили пекло – і він, і я, – сказав Неймар.

Бразилець додав, що він та Мессі засмучені, адже переходили у паризький гранд, щоб стати чемпіонами та спробувати увійти в історію. На думку Неймара, цього зробити їм не вдалося.

Він сказав, що Мессі покинув ПСЖ, бо, з точки зору футболу, на це не заслуговував.

– Усі знають, що це хлопець, який тренується, який бореться, а якщо він програє, він злиться. Він був несправедливо звинувачений, на мою думку. Але водночас я був дуже радий, що він виграв Мундіаль. Як ви сказали, цього разу футбол був справедливий. Оскільки збірна Бразилії вилетіла, Мессі заслужив на таке завершення кар’єри, – сказав Неймар.

Реакція ПСЖ на слова Неймара

У ПСЖ відреагували на слова Неймара про пережите пекло разом із Мессі. У клубі заявили, що обидва гравці насправді хотіли залишитися в команді.

— Ми не даємо жодних коментарів, адже маємо певну елегантність. Цікаво, що обидва гравці (Мессі та Неймар. – Ред.) хотіли залишитися в ПСЖ, – наводить заяву парижан видання L’Equipe.

Після матчу Ліги 1 у головного тренера ПСЖ Луїса Енріке попросили прокоментувати висловлювання Неймара. Той сказав, що це особистий досвід бразильця, тож він не хоче заглиблюватися у цю історію.

Він сказав, що може розповісти про свій досвід із клубом. За словами Енріке, він очолює унікальну команду та працює у клубі, який довіряє йому на 100%.

У свій останній сезон на Парк де Пренс Мессі та Неймар зазнавали критики з боку вболівальників. Ультрас клубу переслідували футболістів, щоб висловити своє невдоволення їхніми виступами за команду.

У липні американський клуб Інтер Маямі офіційно оголосив про перехід Мессі на правах вільного агента. А в середині серпня стало відомо, що Неймар перебрався до аравійського Аль-Хіляля із ПСЖ.

Джерело: Globoesporte

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