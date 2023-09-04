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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Італії фанати після поразки своєї команди випадково підпалили стадіон суперника

пожежа в італії на стадіоні

В Італії наприкінці матчу Серії С між командами Таранто та Фоджа спалахнула пожежа у гостьовому секторі на стадіоні Stadio Erasmo Iacovone, який вмішує понад 27 тис. глядачів.

Італійські видання Corriere dello Sport та Calciomercato писали, що пошкодження внаслідок пожежі були значними, але обійшлося без постраждалих.

Матч завершився перемогою господарів поля Таранто з рахунком 2:0. Відразу після фінального свистка у гостьовому секторі спалахнув вогонь.

За деякими свідченнями, причиною могла стати димова шашка, яка потрапила на пластиковий матеріал і рулони синтетичних трав’яних покриттів для легкоатлетичної доріжки, що були складені під трибунами, де розмістили вболівальників і гостей.

Для боротьби з вогнем задіяли шість пожежних машин.

Коли пожежники прибули на стадіон, то зіткнулися зі ще одною проблемою, оскільки фанати Фоджі почали жбурляти в них каміння. Боротьба з вогнем, як повідомляється, тривала всю ніч.

Нині триває розслідування. Поліція вивчає записи камер відеоспостереження стадіону. ЗМІ пишуть, що сектор, на якому спалахнув вогонь, буде оголошений непридатним до використання.

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Джерело: Corriere dello Sport, Sky Sports
Італія, Пожежа, Футбол
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