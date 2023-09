В Італії фанати після поразки своєї команди випадково підпалили стадіон суперника

В Італії наприкінці матчу Серії С між командами Таранто та Фоджа спалахнула пожежа у гостьовому секторі на стадіоні Stadio Erasmo Iacovone, який вмішує понад 27 тис. глядачів.

Італійські видання Corriere dello Sport та Calciomercato писали, що пошкодження внаслідок пожежі були значними, але обійшлося без постраждалих.

Матч завершився перемогою господарів поля Таранто з рахунком 2:0. Відразу після фінального свистка у гостьовому секторі спалахнув вогонь.

Shockwaves from Italy’s Serie C! After a 2-0 defeat to #Taranto, #Foggia fans literally set the stadium ablaze. A fierce example of when passion crosses the line.

