В Італії фанати після поразки своєї команди випадково підпалили стадіон суперника

В Італії наприкінці матчу Серії С між командами Таранто та Фоджа спалахнула пожежа у гостьовому секторі на стадіоні Stadio Erasmo Iacovone, який вмішує понад 27 тис. глядачів.

Італійські видання Corriere dello Sport та Calciomercato писали, що пошкодження внаслідок пожежі були значними, але обійшлося без постраждалих.

Матч завершився перемогою господарів поля Таранто з рахунком 2:0. Відразу після фінального свистка у гостьовому секторі спалахнув вогонь.

Shockwaves from Italy’s Serie C! After a 2-0 defeat to #Taranto, #Foggia fans literally set the stadium ablaze. A fierce example of when passion crosses the line. At #LoroPartners, we channel that fervor into profitable partnerships! DM us to turn your into !#WagonBet… pic.twitter.com/usL8E4BiPG — LoroPartners (@PartnersLoro) September 4, 2023

За деякими свідченнями, причиною могла стати димова шашка, яка потрапила на пластиковий матеріал і рулони синтетичних трав’яних покриттів для легкоатлетичної доріжки, що були складені під трибунами, де розмістили вболівальників і гостей.

Для боротьби з вогнем задіяли шість пожежних машин.

Bruciato il settore ospiti dello Stadio Javocone nel post gara di Taranto Foggia. Spento incendio stamane e Impianto per ora inagibile. Attendiamo nuove comunicazioni per la gara di domenica tra Brindisi e Catania che ad oggi resta a rischio.#catanista #news #javocone #catania pic.twitter.com/cfoyXx6Glv — attilio scuderi (@catanista18) September 4, 2023

Коли пожежники прибули на стадіон, то зіткнулися зі ще одною проблемою, оскільки фанати Фоджі почали жбурляти в них каміння. Боротьба з вогнем, як повідомляється, тривала всю ніч.

Нині триває розслідування. Поліція вивчає записи камер відеоспостереження стадіону. ЗМІ пишуть, що сектор, на якому спалахнув вогонь, буде оголошений непридатним до використання.

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