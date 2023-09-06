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Легенда київського Динамо: Осієк оголосив про перехід Гармаша

Денис Гармаш

Український півзахисник Денис Гармаш офіційно залишив київське Динамо та гратиме за хорватський Осієк.

Про трансфер 33-річного футболіста повідомив хорватський клуб на своєму сайті.

Угода з Гармашем розрахована до літа 2024 року з можливістю пролонгування ще на один сезон. Українець перебрався на правах вільного агента. В Осієку Денис обрав звичний для себе 19-й номер.

— Ми щасливі та задоволені тим, що нам вдалося залучити гравця рівня Дениса. Йдеться про легенду київського Динамо, гравця з багатим досвідом, який у своїй кар’єрі провів важливі матчі та завоював трофеї. Ми впевнені, що він покращить нашу гру і ще більше зміцнить якість команди, — сказав спортивний директор клубу Івіца Кулешевич.

Раніше була інформація, що Гармаш розірвав контракт з київським клубом, який діяв до літа 2025 року.

Денис Гармаш майже всю свою кар’єру провів у київському Динамо, за який зіграв у 359 матчах та забив 54 голи. Крім біло-синіх Гармаш пів сезону провів у турецькому Різерспорі. Тоді до тренерського штабу турецького клубу входив нинішній наставник Осієка Степан Томаш.

Зауважимо, що Гармаш став третім футболістом киян, які залишили столичний український клуб за останні два дні, після капітана Сергія Сидорчука та вінгера Кахіма Перріса.

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Фото: ФК Осієк

Джерело: ФК Осієк

Денис Гармаш, Динамо, Трансфер, Футбол
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