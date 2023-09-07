Кінець епохи: Роналду заявив, що суперництво з Мессі закінчено

Португальський форвард саудівського Аль-Насра Криштіану Роналду висловився про взаємини з форвардом Інтер Маямі Ліонелем Мессі.

В інтерв’ю SapoDesporto 38-річний португалець прокоментував тезу, що його шанувальники ненавидять аргенця.

— Ненавидять? Я не бачу цього так, суперництво закінчилося. Це було добре, глядачам сподобалося. Той, кому подобається Кріштіану Роналду, не повинен ненавидіти Мессі. Вони обидва дуже хороші, вони змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Він йде своєю дорогою, а я своєю. З того, що я бачив, у нього добре виходить, – сказав Роналду.

На думку футболіста, їхня спадщина триває, але він не вважає це суперництвом. Роналду зазначив, що разом з Мессі вони “ділили сцену” протягом 15 років та стали хоч не друзями, але колегами за професією та поважають один одного.

Напередодні французький журнал France Football оголосив імена претендентів на нагороду найкращого футболіста світу – Золотий м’яч-2023. Вперше з 2003 року до списку номінантів не потрапив Криштіану Роналду.

Щодо списку, то він складається з 30 виконавців, а найбільше представництво у чинного переможця Ліги чемпіонів – Манчестер Сіті та чемпіона світу збірної Аргентини.

Джерело: SapoDesporto

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