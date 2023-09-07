Клуб із Бельгії підписав футболіста, який змінив українське громадянство на російське

Колишній український футболіст Марк Рене Мампассі, який у 2022 році змінив громадянство на російське, перейшов у бельгійський клуб Кортрейк.

Пресслужба бельгійського клубу повідомила, що Мампассі виступатиме на правах оренди з російського Локомотива.

У Кортрейка буде право першочергового викупу 20-річного гравця.

Мампассі народився у Донецьку та виступав за Шахтар до 2021 року. Потім він перебрався у московський Локомотив і згодом прийняв громадянство РФ вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Футболіст скористався нікчемним законом диктатора Путіна, за яким мешканці тимчасово окупованих Москвою українських територій могли за спрощеною схемою отримати російський паспорт.

Заграти у державі-агресорі зраднику України не вдалося, і він подався спершу в оренду в турецький Антальяспор, але за головну команду так і не дебютував. Transfermarkt оцінює футболіста в €1 млн.

Зазначимо, що Мампассі виступав за юнацьку збірну України трьох вікових категорій — U-16, U-17 та U-19.

Бельгійський Кортрейк після шести проведених матчів чемпіонату Бельгії набрав одне очко та посідає останнє місце у турнірній таблиці.

Фото: ФК Кортрейк

Джерело: ФК Кортрейк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.