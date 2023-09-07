Переможці ЧС, Олімпіад та юніори: російські атлети масово змінюють громадянство

Понад 100 російських спортсменів вирішили змінили громадянство та перейшли в інші збірні. На це пожалівся заступник голови Мінспорту РФ Олексій Морозов під час засідання відомства.

За його словами, з олімпійських видів спорту громадянство змінили 55 спортсменів, а разом з неолімпійськими – цифра перевалила за 100.

— Є прецеденти щодо повернення коштів, витрачених на підготовку. Щодо зміни громадянства, то деякі країни поводяться не зовсім коректно, — цитує Морозова кремлівське агентство ТАСС.

Водночас, журналісти видання Холод у липні 2023 року на основі відкритих даних підрахували, що цифра так званих атлетів-утікачів удвічі більша, а саме 204 спортсмени, які змінили громадянство РФ або планують це зробити.

Видання зазначило, що у списку імена як чемпіонів Європи та світу у різних видах спорту, так і спортсменів-юніорів, які відмовляються від громадянства своєї країни-терориста заради збереження кар’єри.

Найбільше представництво серед видів спорту у шахістів, де у період 2022-2023 років прапор змінила 141 особа. Друге місце розділили кінний спорт та фігурне катання – по 11 атлетів. На третьому – художня гімнастика та теніс: по п’ять спортсменів.

Тікали росіяни під інші прапори й в автоспорті, футболі, велоспорті, ковзанярському спорті, плаванні, мотогонках, веслуванні, боксі, вітрильному спорті, вільній боротьбі, біатлоні, легкій атлетиці, ММА, дзюдо, спортивній гімнастиці, шорт-треку та гірськолижному спорті.

За підрахунками видання, найбільш гостинною країною для росіян виявився Ізраїль, куди перебралися 25 атлетів. На другому місці – Сербія (19 спортсменів), на третьому – Німеччина (13 спортсменів). Чимало спортсменів перейшли під кольори Франції (12), Польщі (11), Казахстану (10), Великої Британії (9), Вірменії (9), США (7), Іспанії (6) та Палестини (6).

Видання зазначає, що двоє російських спортсменів перейшли під прапор України, але не уточнює, хто саме та в яких видах спорту.

Серед найбільш відомих росіян, які змінили прапор, є: тенісистки Варвара Грачова (Франція) та Натела Дзаламідзе (Грузія), автогонщик та учасник Формули-1 Даніїл Квят (Італія), футболіст Олександр Зуєв (Казахстан), шахістка Олександра Костенюк (Швейцарія), фігуристка Алекса Волкова (Канада), плавчиня Анастасія Кирпичникова (Франція), шорт-трекістка Софія Просвірнова (Данія), гімнастка Анастасія Сімакова (Німеччина).

Джерело : Медуза

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