Вони всі його бояться: батько Ф’юрі назвав боксера, з яким уникає зустрічі Усик
Джон Ф’юрі, батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф’юрі, назвав боксера, якого уникають українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа.
У розмові з телеканалом DAZN, він заявив, що обидва спортсмени не зацікавлені у поєдинку проти американця Дентея Вайлдера.
– Вони всі його бояться. Тайсон тричі відправляв його в нокдаун. Всі ці люди ніколи не вийдуть на ринг із Бронзовим бомбардувальником. Усик, Ей Джей, ніхто з них не битиметься з Бронзовим бомбардувальником, – сказав Ф’юрі.
Американець Вайлдер тричі виходив на ринг проти Тайсона Ф’юрі. Перший бій завершився нічиєю, а у двох наступних перемога була на боці британця.
Другий бій завершився втратою Вайлдером пояса WBC і першою достроковою поразкою у кар’єрі. У третьому Ф’юрі нокаутував американця в 11-му раунді.
Після поразки від Ф’юрі у 2020 та наступному роках Вайлдер провів лише один бій, нокаутувавши в першому раунді Роберта Геленіуса, але Ф’юрі-старший вважає, що він – боєць, якого всі уникають.
Нагадаємо, у серпні Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа. Бій закінчився технічним нокаутом і тривав сім раундів. Ентоні Джошуа свій останній бій провів також у серпні, достроково здолавши фіна Геленіуса.
Джерело: DAZN
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