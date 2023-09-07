Зірвалася зі скелі: в Ісландії трагічно загинула футболістка європейської збірної
Внаслідок падіння зі скелі в Ісландії у віці 26 років загинула футболістка збірної Молдови Віолетта Міцул.
Про це повідомила Федерація футболу Молдови на своєму сайті.
Трагедія сталася в ісландському місті Вопнафьордур. Спортсменка проводила час із партнерками по команді Ungmennafélagið Einherji, який виступає у другому дивізіоні Ісландії, та зірвалася зі скелі на пляж.
Міцул отримала травми, несумісні з життям.
— З глибоким сумом і скорботою в серці Федерація футболу Молдови висловлює щирі співчуття і глибокий жаль з приводу смерті гравчині Національної збірної з футболу Віолети Міцул. Одна з найкращих гравців жіночої національної збірної зазнала трагічного нещасного випадку, несумісного з життям, у горах, – повідомила пресслужба футбольного органу.
Віолетта Міцул народилася у Тирасполі у 1997 році. За жіночу збірну Молдови вона провела понад 40 матчів. Вона грала на позиції захисника.
За свою кар’єру вона грала й у чемпіонаті України – у 2021 році приєдналася до клубу Восход. Після цього переїхала в Італію, де підписала контракт із Апулія Трані, з якою стала чемпіонкою Ліги С.
Джерело: Федерація футболу Молдови
Фото: Федерація футболу Молдови
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