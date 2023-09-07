Зірвалася зі скелі: в Ісландії трагічно загинула футболістка європейської збірної

Внаслідок падіння зі скелі в Ісландії у віці 26 років загинула футболістка збірної Молдови Віолетта Міцул.

Про це повідомила Федерація футболу Молдови на своєму сайті.

Трагедія сталася в ісландському місті Вопнафьордур. Спортсменка проводила час із партнерками по команді Ungmennafélagið Einherji, який виступає у другому дивізіоні Ісландії, та зірвалася зі скелі на пляж.

Міцул отримала травми, несумісні з життям.

— З глибоким сумом і скорботою в серці Федерація футболу Молдови висловлює щирі співчуття і глибокий жаль з приводу смерті гравчині Національної збірної з футболу Віолети Міцул. Одна з найкращих гравців жіночої національної збірної зазнала трагічного нещасного випадку, несумісного з життям, у горах, – повідомила пресслужба футбольного органу.

Віолетта Міцул народилася у Тирасполі у 1997 році. За жіночу збірну Молдови вона провела понад 40 матчів. Вона грала на позиції захисника.

За свою кар’єру вона грала й у чемпіонаті України – у 2021 році приєдналася до клубу Восход. Після цього переїхала в Італію, де підписала контракт із Апулія Трані, з якою стала чемпіонкою Ліги С.

Джерело: Федерація футболу Молдови

Фото: Федерація футболу Молдови

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