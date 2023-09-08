Ще один рекорд: українець Желтяков виграв другу медаль юніорського ЧС з плавання
Українець Олександр Желтяков виборов другу медаль на юніорському чемпіонаті світу з плавання, що відбувається у Нетанії (Ізраїль).
17-річний спортсмен виборов нагороду срібного ґатунку на спині на дистанції 50 м. Желтяков фінішував з результатом 24,91 с. Золото дісталося чеху Мірославу Кнедлу (24,80 с).
Miroslav Knedla is the fastest backstroker at the #worldjuniors winning the 50m back in 24.80 in front of
Zheltiakov
Saravia#Swimming pic.twitter.com/46DicxRuxJ
— World Aquatics (@WorldAquatics) September 8, 2023
Як зазначили у НОК, 17-річний спортсмен став першим українцем, який дістався фінішу на дистанції 50 м на спині менше ніж за 25 секунд.
Раніше ніхто в історії України серед юніорів та дорослих на цій дистанції не демонстрував такої швидкості. Таким чином спортсмен із Дніпра встановив новий юніорський та дорослий рекорд України.
Желтяков вже є автором чотирьох національних рекордів України у плаванні. Йому належать найкращі результати на дистанціях 50, 100 та 200 метрів на спині, а також у змішаній естафеті 4х100 м комплексним стилем.
Раніше Желтяков виборов золото на ЧС серед юніорів на дистанції 100 метрів на спині та виконав олімпійський норматив, завоювавши другу ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
Фото: LEN – European Aquatics
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