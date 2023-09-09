Forbes назвав 50 найдорожчих клубів світу – у НФЛ беззаперечне лідерство

Журнал Forbes оприлюднив оновлений рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу. У ньому продовжує лідирувати представник НФЛ (американський футбол) Даллас Ковбойс. Вартість клубу оцінюють у $9 млрд.

Ця американська команда зі штату Техас лідирує у рейтингу Forbes з 2016 року.

Станом на зараз сукупна вартість 50 найдорожчих спортивних команд світу оцінюється у $256 млрд (у середньому $5,12 млрд кожна), що на 15% більше, ніж рік тому.

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Серед футбольних команд увійшли лише сім. Й надалі найціннішим клубом залишається мадридський Реал (11 місце, $6,07 млрд). Також у списку: англійський Манчестер Юнайтед ($6 млрд), каталонська Барселона ($5,508 млрд), англійські клуби Ліверпуль ($5,288 млрд) та Манчестер Сіті ($4,99 млрд), німецька Баварія ($4,86 млрд) та французький Парі Сен-Жермен ($4,21 млрд).

НФЛ залишається найдорожчою спортивною лігою у світі завдяки гарантованим телевізійним угодам, які до кінця 2033 року можуть сягати понад $126 млрд. Серед представників американського футболу у списку відразу 30 команд, стільки ж, як і минулого року.

До рейтингу вперше з 2013 року потрапили дві команди Формули-1, а саме Ferrari ($3,9 млрд) та Mercedes ($3,8 млрд). Зазначається, що вони вибили з рейтингу англійський ФК Челсі та клуб НБА Бруклін Нетс.

10 найцінніших спортивних клубів світу:

1. Даллас Ковбойс (НФЛ) – $9 млрд;

2. Нью-Йорк Янкіс (бейсбол, МЛБ) – $7,1 млрд;

3. Голден Стейт Ворріорз (баскетбол, НБА) – $7 млрд;

3. Нью-Інгленд Петріотс (НФЛ) – $ 7 млрд;

5. Лос-Анджелес Ремс (НФЛ) – $6,9 млрд;

6. Нью-Йорк Джаєнтс (НФЛ) – $6,8 млрд;

7. Чикаго Беарз (НФЛ) – $6,3 млрд;

8. Лас-Вегас Рейдерс (НФЛ) – $6,2 млрд;

9. Нью-Йорк Нікс (НБА) – $6,1 млрд;

9. Нью-Йорк Джетс (НФЛ) – $6,1 млрд.

До рейтингу 2023 року не увійшла жодна з команд, яка виступає в НХЛ (хокей), МЛС (професійна футбольна ліга США) чи Індійській прем’єр-лізі (крикет). Найдорожчою хокейною командою є Нью-Йорк Рейнджерс вартістю $2,2 млрд, а найдорожчою командою з крикету – Мумбаї Індіанс вартістю $1,3 млрд.

У МЛС найдорожчою командою є футбольний клуб Лос-Анджелес, який став першою американською футбольною франшизою вартість понад $1 млрд.

Джерело : Forbes

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