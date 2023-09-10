Хавбек збірної Англії закінчив флеш-інтерв’ю гаслом Слава Україні!
Півзахисник збірної Англії Деклан Райс після матчу проти збірної України у відборі на Євро-2024 поділився враженнями від гри у Вроцлаві, яка завершилася з рахунком 1:1.
За його словами, збірна Україна дуже хороша команда, яка “дуже класно зіграла і дуже класно захищалася”.
— Ми знали, що нам потрібно буде відпрацьовувати на повну, було важко виграти, але як мінімум ми здобули один бал і це допоможе нам кваліфікуватися. Україна дуже класно захищалась. Сьогодні нам просто не вдалося, – сказав Райс у коментарі Суспільному.
Тоді журналістка запитала, чи знає, він якісь слова українською мовою, але Райс, який є одноклубником Олександра Зінченка у лондонському Арсеналі, сказав, що українець його “ще не навчив”.
Тоді журналістка запропонувала йому вивчити гасло Glory to Ukraine українською. Після чого футболіст повторив за нею: Слава Україні!
Нагадаємо, п’ятому турі кваліфікації до Євро-2024 збірна України розписала нічию з Англією у Вроцлаві. За синьо-жовтим голом відзначився Олександр Зінченко, за англійців забив Кайл Вокер.
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