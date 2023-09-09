Підтримуємо українців, але нам варто грати у футбол: тренер збірної Англії перед грою
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт напередодні матчу проти збірної України у межах відбору на Євро-2024 у групі С сказав, що Англія підтримує Україну у війні проти Росії, але у матчі проти синьо-жовтих розраховує лише на перемогу.
Про це він сказав під час пресконференції у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський-Арена, де наша збірна гратиме номінальний домашній матч.
— Ми розуміємо, що у Вроцлаві живуть тисячі українців, які вимушені були тікати від війни, і знаємо, наскільки емоційним може виявитися поєдинок. Але ми приїхали грати у футбол і намагатимемося досягти позитивного результату, – сказав Саутгейт.
На думку футбольного фахівця, українська збірна — дуже небезпечна та організована команда, яка блискуче діє передусім на контратаках. Він додав, що його команді треба бути “зосередженими й намагатися нейтралізувати футболістів суперника в центральній зоні”.
— Ми усвідомлюємо, за яких обставин ми граємо. Ми добре знаємо багатьох футболістів збірної України, які виступають в АПЛ. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває наш суперник. Ми підтримуємо українців, але нам варто грати у футбол, – сказав тренер.
Тренер збірної України Сергій Ребров перед матчем сказав, що у збірної Англії важко знайти слабкі сторони, але українська команда повинна зосереджуватися на своїй грі та розуміти, як протистояти цьому супернику.
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