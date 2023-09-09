Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Підтримуємо українців, але нам варто грати у футбол: тренер збірної Англії перед грою

Гарет Саутгейт
Фото: Depositphotos

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт напередодні матчу проти збірної України у межах відбору на Євро-2024 у групі С сказав, що Англія підтримує Україну у війні проти Росії, але у матчі проти синьо-жовтих розраховує лише на перемогу.

Про це він сказав під час пресконференції у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський-Арена, де наша збірна гратиме номінальний домашній матч.

— Ми розуміємо, що у Вроцлаві живуть тисячі українців, які вимушені були тікати від війни, і знаємо, наскільки емоційним може виявитися поєдинок. Але ми приїхали грати у футбол і намагатимемося досягти позитивного результату, – сказав Саутгейт.

На думку футбольного фахівця, українська збірна — дуже небезпечна та організована команда, яка блискуче діє передусім на контратаках. Він додав, що його команді треба бути “зосередженими й намагатися нейтралізувати футболістів суперника в центральній зоні”.

Зараз дивляться

— Ми усвідомлюємо, за яких обставин ми граємо. Ми добре знаємо багатьох футболістів збірної України, які виступають в АПЛ. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває наш суперник. Ми підтримуємо українців, але нам варто грати у футбол, – сказав тренер.

Тренер збірної України Сергій Ребров перед матчем сказав, що у збірної Англії важко знайти слабкі сторони, але українська команда повинна зосереджуватися на своїй грі та розуміти, як протистояти цьому супернику.

Читайте також
Україна — Англія: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
тренування збірної України

Джерело: УАФ
Збірна Англії, Збірна України, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна — Англія: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
тренування збірної України
Україна – Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024
збірна України з футболу тренування
Мої гравці чітко знають, за що грають: Ребров перед матчем проти Англії
Сергій Ребров
Бутси і рукавиці залишилися вдома: збірна Іспанії провела незвичне тренування в Грузії
збірна Іспанії
Клуб із Бельгії підписав футболіста, який змінив українське громадянство на російське
Марк Рене Мампассі

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Підтримуємо українців, але нам варто грати у футбол: тренер збірної Англії перед грою
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Підтримуємо українців, але нам варто грати у футбол: тренер збірної Англії перед грою
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Підтримуємо українців, але нам варто грати у футбол: тренер збірної Англії перед грою
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Підтримуємо українців, але нам варто грати у футбол: тренер збірної Англії перед грою
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь