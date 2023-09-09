Співав весь стадіон: Петриненко вразив виконанням гімну України перед грою з Англією

У польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський-Арена стартував матч відбору до Євро-2024 у групі С, в якому збірна Україна приймає збірну Англії.

Гімн України перед грою виконав народний артист України Тарас Петриненко.

Втім, глядачі на трибунах, здавалося, що переспівали метра української естради. Через що, складалося враження, що синьо-жовті номінальну домашню гру грають не в дружній Польщі, а у рідному Львові чи в Києві.

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Користувачі соцмережі Facebook поділилися враженнями від виконання національного гімну.

Не очікував такого. Навіть і не віриться що після всіляких завивань і знущань над нашим державним хтось нарешті великий та достойний виконає цей твір!

Сила!

Дивлюся матч і почувши гімн України розплакалася. У нас є футбол в Україні.

Факти ICTV розповідали, де можна подивитися трансляцію матчу Україна – Англія у відборі на чемпіонат Європи 2024 року. Нагадаємо, на думку букмекерів одноосібним фаворитом зустрічі вважаються підопічні Гарета Саутгейта.

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