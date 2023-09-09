Збірна Іспанії з футзалу влаштувала юнакам з України коридор пошани після вильоту з Євро

Юнацька збірна України U19 не змогла вийти у фінал чемпіонату Європи з футзалу, поступившись збірній Іспанії з рахунком 2:3.

Іспанці швидко повели у рахунку, забивши двічі вже до третьої хвилини зустрічі. До перерви один гол відіграв Дмитро Рибицький, а у другому таймі рівновагу відновив Денис Сніцаренко. Нічийний рахунок протримався на табло не більше двох хвилин, перш ніж Фурія Роха ще раз пробила в сітку воріт українців.

Оскільки поєдинок за третє місце не передбачається регламентом, синьо-жовті залишили турнір.

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Після матчу гравці футзальної збірної Іспанії та їхні вболівальники влаштували юнакам української команди коридор пошани на виході з павільйону.

Піренейці щирими оплесками прощалися з суперниками з України. Деякі з наших футзалістів були так вражені теплим вчинком іспанців, що подякували за це вигуками: Браво!

Невеличке відео з цим епізодом з’явилося на офіційній сторінці збірної Іспанії у соцмережі X (колишній Twitter).

Los jugadores y los aficionados españoles despidieron a Ucrania con un pasillo a la salida del pabellón#FutsalEspaña #U19Futsal pic.twitter.com/p5ySuwGK4t — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2023

Нагадаємо, підопічні Ігоря Москвичова посіли перше місце у своїй групі та вийшли у півфінал на Іспанію, яка є чинною чемпіонкою футзального Євро серед юнаків до 19 років.

Українці вдруге поспіль дісталися півфіналу юнацького чемпіонату Європи з футзалу. У фіналі збірна Іспанії зустрінеться з командою Португалії.

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