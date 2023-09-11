Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Співав весь стадіон: Петриненко вразив виконанням гімну України перед грою з Англією
Спорт
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Новак Джокович у фіналі переміг росіянина і став чемпіоном US Open-2023

Новак Джокович
Фото: Depositphotos

Сербський тенісист Новак Джокович обіграв росіянина Данила Медведєва у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open), що пройшов у Нью-Йорку.

Зустріч завершилася з рахунком 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 на користь серба.

Новак учетверте тріумфував на US Open, раніше він здобував перемогу у 2011, 2015, 2018 роках. Це вже його 24-й титул на турнірах Великого шолома.

Зараз дивляться

Сербський спортсмен оновив рекорд чоловічого тенісу за кількістю трофеїв на турнірах Grand Slam. Тепер він на два титули випереджає іспанця Рафаеля Надаля.

Також Джокович став абсолютним рекордсменом за кількістю виграних турнірів Великого шолома у відкриту еру, обійшовши американку Серену Вільямс, яка має 23 трофеї. 

Новак повторив “вічний” рекорд австралійки Маргарет Корт (24), яка здобула частину своїх титулів до відкритої ери.

Загалом Джокович є переможцем 96 турнірів в особистому розряді. У чоловічому тенісі більше нагород лише у швейцарця Роджера Федерера (103) та американця Джиммі Коннорса (109).

За підсумками Відкритого чемпіонату США сербський тенісист повернувся на першу позицію світового рейтингу, змістивши з неї іспанця Карлоса Алькараса.

Читайте також
Російській тенісистці відмовили у в’їзді до Чехії – турнір у Празі пройде без представників РФ
російська тенісистка Євгенія родіна

US Open, Новак Джокович, Сербія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Екоактивісти зупинили матч US Open-2024 – один із них приклеїв ступні до підлоги
екоактивісти на US Open
Коли я у формі, то здатна кидати виклик: Світоліна анонсувала перерву у виступах
Еліна Світоліна
Світоліна поступилася американці Пегулі у третьому колі US Open
Новак Джокович у фіналі переміг росіянина і став чемпіоном US Open-2023
Світоліна у трисетовому трилері вибила з US Open-2023 “нейтральну” росіянку
Еліна Світоліна
Білоруска чекала біля сітки: бельгійка Заневська не потисла руку Соболенко на US Open-2023
Марина Заневська

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Новак Джокович у фіналі переміг росіянина і став чемпіоном US Open-2023
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Новак Джокович у фіналі переміг росіянина і став чемпіоном US Open-2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Новак Джокович у фіналі переміг росіянина і став чемпіоном US Open-2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Новак Джокович у фіналі переміг росіянина і став чемпіоном US Open-2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь