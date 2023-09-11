Новак Джокович у фіналі переміг росіянина і став чемпіоном US Open-2023

Сербський тенісист Новак Джокович обіграв росіянина Данила Медведєва у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open), що пройшов у Нью-Йорку.

Зустріч завершилася з рахунком 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 на користь серба.

Новак учетверте тріумфував на US Open, раніше він здобував перемогу у 2011, 2015, 2018 роках. Це вже його 24-й титул на турнірах Великого шолома.

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Сербський спортсмен оновив рекорд чоловічого тенісу за кількістю трофеїв на турнірах Grand Slam. Тепер він на два титули випереджає іспанця Рафаеля Надаля.

Також Джокович став абсолютним рекордсменом за кількістю виграних турнірів Великого шолома у відкриту еру, обійшовши американку Серену Вільямс, яка має 23 трофеї.

Новак повторив “вічний” рекорд австралійки Маргарет Корт (24), яка здобула частину своїх титулів до відкритої ери.

Загалом Джокович є переможцем 96 турнірів в особистому розряді. У чоловічому тенісі більше нагород лише у швейцарця Роджера Федерера (103) та американця Джиммі Коннорса (109).

За підсумками Відкритого чемпіонату США сербський тенісист повернувся на першу позицію світового рейтингу, змістивши з неї іспанця Карлоса Алькараса.

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