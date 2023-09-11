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Спорт
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Остаточне рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі ще не ухвалено – Гутцайт

Олімпійські ігри
Фото: Depositphotos

Остаточне рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі досі не ухвалено.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

– Остаточного рішення, чи братимемо ми участь в Олімпіаді, чи не братимемо, ще немає, оскільки ми чекаємо на відповідь Міжнародного олімпійського комітету, – сказав він. 

За словами міністра, Україна на сьогодні бере участь у міжнародних ліцензійних змаганнях, і наразі отримала вже 32 ліцензії на Олімпіаду-2024.

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Раніше повідомлялося, що Україна готова брати участь у літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі, навіть якщо на змаганнях будуть присутні так звані нейтральні спортсмени з РФ та Білорусі.

Втім, раніше цього року в Міністерстві молоді та спорту допускали, що Україна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024, якщо в них братимуть участь спортсмени з РФ та Білорусі навіть під “нейтральним” прапором.

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Остаточне рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі ще не ухвалено – Гутцайт

Вадим Гутцайт, Найкращі українські спортсмени, Олімпіада, Олімпійські ігри
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