Італія – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу зустрінеться з командою Італії у матчі відбору на Євро-2024 у групі С. Гра відбудеться 12 вересня на легендарному стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Де дивитися Італія — Україна

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад, Суспільне Рівне, Суспільне Харків, Суспільне Черкаси), крім OTT-сервісів.

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В мережі інтернет матч можна буде переглянути на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

Крім того в ефірі радіо Промінь відбудеться аудіотрансляція матчу.

Між собою команди раніше зустрічалися вісім разів. Шість разів фортуна була на боці Скуадри Адзури, а ще двічі збірні розписали нічию. Остання гра відбулася у 2018 році – тоді у товариському матчі команди зіграли з рахунком 1:1.

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