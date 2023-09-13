Нічого не закінчилось: Ярмоленко прокоментував поразку збірній Італії на відборі Євро-2024
Українській футбольній збірній варто уникати помилок, яких вона припустилася у матчі зі збірною Італії напередодні.
Про це заявив капітан української команди Андрій Ярмоленко після поєдинку 6-го туру відбору на Євро-2024 з Італією.
За його словами, після матчу в Мілані, де Україна поступилась з рахунком 1:2, треба розібрати поразку від Скуадри Адзурри та зробити висновки, щоб у наступних іграх уникнути таких помилок.
Крім того, Ярмоленко каже, що ніхто в українській збірній не збирається здаватися, оскільки триває боротьба за вихід на чемпіонат Європи.
– Був важкий матч, на тлі того, що ми грали через два дні на третій після зустрічі з Англією, важко протистояти такому супернику, як Італія. Десь вплинула втома. Результат за грою. У футболі бувають перемоги й поразки, найголовніше – рухатися далі й робити висновки. У нас нічого не закінчилося – починається найцікавіше. Зробимо висновки, розберемо цю гру вже на наступних зборах. Будемо працювати й рухатися далі, – сказав він.
Ярмоленко допустив, що поєдинок все ж міг скластись інакше, але необхідно змиритись з отриманим результатом і в майбутніх матчах не припускатися помилок, які були в грі з Італією.
Нагадаємо, вчора збірна України програла у поєдинку зі збірною Італії на відборі Євро-2024. У ворота українців два голи забив італійський півзахисник, відповідь у вигляді одного голу зміг оформити капітан українців Ярмоленко.
Фото: Динамо Київ
Джерело: УАФ
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