Оголошено номінантів на премію The Best FIFA: список

Стали відомі усі претенденти на звання найкращого футболіста, футболістки, воротарів і тренерів у чоловічому та жіночому футболі премії FIFA The Best 2023.

Перелік оприлюднила пресслужба Міжнародної федерації футболу на офіційному сайті.

Номінантів обрала група футбольних експертів після перегляду довгих списків, складених ФІФА на основі досягнень претендентів у період з 19 грудня 2022 року до 20 серпня 2023-го.

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Отже, досягнення збірної Аргентини, яка перемогла на чемпіонаті світу у Катарі, не враховувалися. Натомість у жіночому футболі на вибір вплинув результат чемпіонат світу-2023 серед жінок, який вперше виграла збірна Іспанії.

Проголосувати за претендентів можуть вболівальники за цим посиланням. Також у голосуванні візьмуть участь тренери й капітани збірних, а ще журналісти від кожної федерації ФІФА. Кожній із цих категорій ФІФА дає 25% голосів.

Номінанти премії The Best FIFA 2023

Найкращий футболіст: Хуліан Альварес (Аргентина, Манчестер Сіті), Марсело Брозович (Хорватія/Інтер/Аль Наср), Кевін Де Брюйне (Бельгія/Манчестер Сіті), Ілкай Гюндоган (Німеччина/Манчестер Сіті/Барселона), Ерлінг Холанд (Норвегія/Манчестер Сіті), Родрі (Іспанія/Манчестер Сіті), Хвіча Кварацхелія (Грузія/Наполі), Кіліан Мбаппе (Франція/ПСЖ), Ліонель Мессі (Аргентина/ПСЖ/Інтер Маямі), Віктор Осімен (Нігерія/Наполі), Деклан Райс (Англія/Вест Гем Юнайтед/Арсенал), Бернарду Сілва (Португалія/Манчестер Сіті).

Найкраща футболістка: Айтана Бонматі (Іспанія/Барселона); Лінда Кайседо (Колумбія/Реал Мадрид), Рейчел Дейлі (Англія/Астон Вілла), Кадідіату Діані (Франція/Ліон/ПСЖ), Кейтлін Форд (Австралія/Арсенал), Мері Фаулер (Австралія/Манчестер Сіті), Алекс Грінвуд (Англія/Манчестер Сіті); Дженніфер Ермосо (Іспанія/Пачука Феменіл), Ліндсі Горан (США/Ліон), Аманда Ілестедт (Швеція/Арсенал/ПСЖ), Лорен Джеймс (Англія/Челсі), Сем Керр (Австралія/Челсі), Мапі Леон (Іспанія/Барселона), Хіната Міядзава (Японія/Мінаві Сендай), Сальма Параллуело (Іспанія/Барселона), Кіра Волш (Англія/Барселона).

Найкращий тренер у чоловічому футболі: Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Сімоне Індзаґі (Інтер), Ендж Постекоглу (Селтік/Тоттенгем), Лучано Спаллетті (Наполі), Хаві (Барселона).

Найкращий тренер у жіночому футболі: Петер Герхадссон (збірна Швеції), Джонатан Гіральдес (Барселона), Тоні Густавссон (збірна Австралії), Емма Гейз (Челсі), Саріна Вігман (збірна Англії).

Найкращий воротар: Ясін Буну (Марокко/Севілья), Тібо Куртуа (Бельгія/Реал Мадрид), Едерсон (Бразилія/Манчестер Сіті); Андре Онана (Камерун/Інтер/Манчестер Юнайтед), Марк-Андре тер Штеген (Німеччина/Барселона).

Найкраща жінка-воротар: Маккензі Арнольд (Австралія/Вест Гем), Анн-Катрін Бергер (Німеччина/Челсі), Каталіна Колл (Іспанія/Барселона), Мері Ерпс (Англія/Манчестер Юнайтед), Крістіане Ендлер (Чилі/Ліон), Зечіра Мушович (Швеція/Челсі), Сандра Паньос Гарсія-Вільяміл (Іспанія/Барселона).

Премію ФІФА для вболівальників: вболівальники клубу Атлетіко Колон де Санта-Фе (Аргентина), Френ Герндалл (Англія), Мігель Анхель, вболівальник Міллонаріос (Колумбія).

Голосування завершиться опівночі за центральноєвропейським часом у п’ятницю, 6 жовтня.

Чинними переможцями у номінації найкращий футболіст і футболістка є аргентинець Ліонель Мессі та іспанка Алексія Путельяс. Найкращими голкіперами стали Еміліано Мартінес та Мері Ерпс, а перемогу у номінації найкращих тренерів здобули Ліонель Скалоні та Саріна Вігмен.

Джерело : FIFA

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