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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росію відсторонили від європейського футболу до кінця війни – Чеферін

Александер Чеферін
Фото: Getty Images

Російські збірні та клуби будуть відсторонені від єврокубків та інших європейських змагань під егідою Союзу європейських футбольних асоціації (УЄФА) до кінця війни, яку Москва розв’язала проти України.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін в інтерв’ю виданню N1.

Відповідаючи на запитання журналіста, доки Росію буде відсторонено від європейських єврокубкових змагань, він відповів коротко: До кінця війни.

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Чеферін також прокоментував угоду УЄФА з російським Газпромом. Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії спонсорський контракт було розірвано.

— Це просто необхідно було зробити як символічний акт. Важко показувати рекламу цієї компанії на полях, де сотні мільйонів людей дивляться матчі після початку війни. Мені шкода, що так сталося, але це потрібно було зробити. Однак фактом є також те, що люди, які кричать про це найголосніше, – це ті, хто все ще купує газ у тієї ж компанії, – вважає президент УЄФА.

Тоді у Чеферіна запитали, чи не варто було розглянути доцільність співробітництва з Газпромом ще до повномасштабної війни. Він сказав, що ні і назвав це “чистим популізмом”.

Чеферін вважає, що Європа теж не є світовим чемпіоном з прав людини. А популісти, які набивають собі ціну, з ким нам не варто мати справи, роблять це виключно для самопіару. Очільник УЄФА додав, що вони повертають 97% всіх зароблених грошей у футбол.

У березні 2022 року УЄФА виключив Росію з претендентів на путівку до ЧС-2022 у Катарі. Це рішення дозволило Польщі відразу вийти до фіналу плейоф відбору.

Згодом у травні того ж року усі російські клуби та збірні було усунено від участі у міжнародному сезоні-2022/2023.

Джерело: N1

Александр Чеферін, УЄФА, Футбол
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