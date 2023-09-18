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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів

Фк Шахтар
Фото: ФК Шахтар

Шахтар зустрінеться з португальським Порту у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбудеться 19 вересня у Гамбурзі на Фолькспаркштадіон.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Порту

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

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Прогноз букмекерів на гру Шахтар – Порту

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Сержіу Консейсау. На перемогу драконів приймають ставки з коефіцієнтом 1.79. Успіх українського клубу оцінюють у 4.80. Нічийний результат зустрічі в основний час – 4.20.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.70.

Матч довірили обслуговувати італійській бригаді арбітрів на чолі з Давиде Массою. Йому допомагатимуть: Філіппо Мелі та Стефано Алассіо Детальні. Четвертий арбітр – Маттео Марченаро.

За систему VAR відповідатиме Алеандро Ді Паоло. Йому асистуватиме Массіміліано Ірраті.

Це буде сьома зустріч команд в історії, з яких три завершилися перемогою Порту, а у решті ігор була зафіксована нічия. Востаннє команди зустрічалися у межах групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2014/15. Тоді в обох матчах команди розійшлися миром.

Нагадаємо, жереб відправив донецький Шахтар до квартету H, куди, окрім драконів, також потрапили каталонська Барселона та бельгійський Антверпен.

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Ліга чемпіонів, Порту, Футбол, Шахтар
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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