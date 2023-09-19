Грає матчі з жовто-блакитною стрічкою: російська тенісистка мріє змінити громадянство

Російська тенісистка Вероніка Мірошниченко заявила, що вважає своєю Батьківщиною Україну, хоча й народилася у Москві. У її профілі в соцмережі Instagram вона написала Слава Україні й додала український прапор. Також спортсменка грає на корті з українською стрічкою.

За словами Мірошниченко, вона не вважає себе звичайною росіянкою, яка грає під нейтральним прапором. В інтерв’ю ВТУ вона розповіла, що народилася у Москві, але виросла та все дитинство провела у Запоріжжі.

– Мої мама і тато, бабуся і дідусь – усі із Запоріжжя. Я була вихована в українській сім’ї, навчалася у звичайній загальноосвітній школі практично 11 років до моменту, як виїхала до США. Тож, звісно, я вважаю Україну своєю Батьківщиною і вважаю себе українкою, але з російським паспортом, – сказала вона.

Мірошниченко розповіла, що жовто-блакитну стрічку вона одягає на всі свої матчі та завжди носить із собою. Тенісистка також сказала, що замовила собі кілька таких стрічок, адже має 10 різних кепок і на кожну їх одягає.

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– Для мене це дуже великий знак, що я з України, вона завжди зі мною в серці. Коли я граю, то вона мені нагадує про ті складнощі, які проживає український народ, моя сім’я, і це додає мені сил під час матчів. Попри те, що я граю під нейтральним прапором, що в мене російський паспорт, я не маю жодних стосунків із державою-терористом, і я завжди кажу про це у своїх соціальних мережах, – сказала Вероніка.

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За словами спортсменки, більшість її родини – у Запоріжжі, зокрема бабуся та дідусь, з якими вона їздила на змагання у дитинстві. Вона розповіла, що її дядько захищав Україну у лавах ЗСУ, довгий час був під Бахмутом, після чого його перевели на Запорізький напрямок, де той загинув.

Зараз Мірошниченко активно займається питанням зміни громадянства.

– Зараз ми збираємо документи, які необхідні – всі довідки зі школи, з федерації. Працюємо щодня, щоб швидше це зробити. Я мрію про той день, коли нарешті вже викину цей російський паспорт, – зізналася тенісистка.

Вона розповіла, що з нею на зв’язку Андрій Медведєв, який знає про її ситуацію та допоміг їй отримати довідку з федерації про те, що вона дійсно грала на українських турнірах та виступала під українським прапором на змаганнях ITF Juniors. Вона висловила надію, що це дуже допоможе їй, коли видасться можливість потрапити в консульство.

За словами Вероніки, коли вона реєструвалася на професійному рівні, потрібен був паспорт, а в неї ніколи не було громадянства України. Єдиний документ, який завжди був, це російський паспорт, оскільки вона народилася у Москві.

Джерело: ВТУ

Фото: Вероніка Мірошниченко

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