Костюк з перемоги стартувала на престижному турнірі WTA у Гвадалахарі

Українка Марта Костюк здолала канадку Стейсі Фунг з третьої сотні рейтингу у першому колі турніру WTA 1000 у мексиканській Гвадалахарі із призовим фондом $2,788 млн.

Наша спортсменка здобула перемогу над опоненткою у трьох сетах із рахунком 6:3, 2:6, 6:0.

Матч тривав одну годину та 56 хвилин, за які Костюк тричі подала навиліт та припустилася сімох подвійних помилок. У Фунг – жодного ейсу та три подвійні помилки.

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Наступною суперницею Марти стане шоста сіяна на турнірі Єлена Остапенко з Латвії. На кону стоятиме путівка до 1/8 фіналу турніру.

R64 | Court 3 Marta Kostyuk def. Stacey Fung 6-3, 2-6, 6-0#GDLOpenAKRONxSantander | @WTA pic.twitter.com/V7u53DaV1O — GDL OPEN AKRON WTA1000 (@WTAGuadalajara) September 18, 2023

За трофей турніру у Гвадалахарі змагаються три українки. Окрім Костюк – це Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, які також успішно подолали стартове коло змагань.

Калініна у другому колі зустрінеться з переможницею матчу між Софією Кенін (США) та Керол Чжао (Канада), а Ястремська зіграє проти “нейтральної” білоруски Вікторії Азаренко.

Чинною переможницею турніру WTA у Гвадалахарі є американка Джессіка Пегула.

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